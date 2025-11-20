ARCA: cuándo es el vencimiento del monotributo y cuánto hay que pagar
ARCA detalló las consecuencias de dejar una cuota sin pagar dentro del plazo establecido, algo que puede traer más de un dolor de cabeza si se deja pasar.
Desde el ARCA adelantó el vencimiento del monotributo de noviembre 2025 por el fin de semana largo, con el fin de garantizar que los pagos se acrediten sin demoras. También recordó que los topes de facturación fueron modificados y que cada contribuyente debe revisar su categoría antes de abonar.
No pagar a tiempo puede generar sanciones, la exclusión del régimen y problemas en la obra social y en los aportes previsionales.
Escalas vigentes del monotributo
ARCA difundió las escalas actualizadas para noviembre de 2025 y detalló los nuevos límites de facturación anual que rigen para cada categoría del monotributo:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
Cuánto hay que pagar de monotributo
Los valores que se deben pagar cambian según la categoría del monotributo y el tipo de actividad, ya sea prestación de servicios o venta de bienes. Cada cuota mensual contempla el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y el monto destinado a la obra social:
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 en servicios / $48.320,22 en comercio
- Categoría D: $63.357,80 en servicios / $61.824,18 en comercio
- Categoría E: $89.714,31 en servicios / $81.070,26 en comercio
- Categoría F: $112.906,59 en servicios / $97.291,54 en comercio
- Categoría G: $172.457,38 en servicios / $118.920,05 en comercio
- Categoría H: $391.400,62 en servicios / $238.038,48 en comercio
Qué pasa si se atrasa el pago del monotributo
El atraso en el pago del monotributo provoca la acumulación de intereses y recargos que se mantienen hasta ponerse al día. En casos de incumplimiento reiterado, ARCA puede disponer la exclusión automática del régimen, lo que también repercute en el acceso a la obra social y en los aportes del sistema previsional.
Para noviembre de 2025, el nuevo vencimiento quedó fijado para el jueves 20, una reprogramación realizada para esquivar la superposición con los feriados nacionales que modifican el calendario habitual. Desde el organismo aconsejan abonar dentro del plazo para evitar sanciones y mantener la continuidad en el régimen sin inconvenientes.
