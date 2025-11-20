ARCA: cuándo es el vencimiento del monotributo y cuánto hay que pagar

Categoría A : $37.085,74

: $37.085,74 Categoría B : $42.216,41

: $42.216,41 Categoría C : $49.435,58 en servicios / $48.320,22 en comercio

: $49.435,58 en servicios / $48.320,22 en comercio Categoría D : $63.357,80 en servicios / $61.824,18 en comercio

: $63.357,80 en servicios / $61.824,18 en comercio Categoría E : $89.714,31 en servicios / $81.070,26 en comercio

: $89.714,31 en servicios / $81.070,26 en comercio Categoría F : $112.906,59 en servicios / $97.291,54 en comercio

: $112.906,59 en servicios / $97.291,54 en comercio Categoría G : $172.457,38 en servicios / $118.920,05 en comercio

: $172.457,38 en servicios / $118.920,05 en comercio Categoría H: $391.400,62 en servicios / $238.038,48 en comercio

Qué pasa si se atrasa el pago del monotributo

El atraso en el pago del monotributo provoca la acumulación de intereses y recargos que se mantienen hasta ponerse al día. En casos de incumplimiento reiterado, ARCA puede disponer la exclusión automática del régimen, lo que también repercute en el acceso a la obra social y en los aportes del sistema previsional.