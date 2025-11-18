ARCA modificó el régimen de pago para autónomos, monotributistas y personal de casas particulares: todos los detalles

juan pazo.jpg Juan Pazo, titular de ARCA

Para los monotributistas, la actualización incorpora las mismas reglas de notificación, suspensión y reactivación. Todas las comunicaciones se efectuarán de forma digital, en línea con los mecanismos previstos para el Régimen Simplificado.

Según ARCA, los cambios apuntan a evitar intentos repetidos de débito que nunca se concretan, disminuir costos administrativos y fortalecer el cumplimiento mensual de las obligaciones previsionales. La resolución fue elaborada con intervención de las áreas de Legislación, Recaudación, Asuntos Jurídicos y Sistemas del organismo.

La normativa rige de inmediato para los nuevos rechazos que se produzcan, conforme lo estipulado en su artículo 4°.

Resolución General 5790/2025:

