ARCA modificó el régimen de pago para autónomos, monotributistas y personal de casas particulares: todos los detalles
ARCA fijó un nuevo esquema debido a los reiterados rechazos registrados en los débitos automáticos. Luego de cuatro rechazos, la adhesión será dada de baja y deberá tramitarse nuevamente.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó este martes el régimen de pago por débito automático mediante CBU para trabajadores autónomos, monotributistas y empleados del régimen de casas particulares. Así quedó plasmado en la Resolución 5790/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular del organismo recaudador, Juan Pazo.
El cambio se definió luego de que el organismo detectara un número creciente de rechazos en los débitos automáticos, asociados a cuentas cerradas, inactivas, falta de fondos o instrucciones de no pago. Cada rechazo genera costos operativos para la agencia, lo que impulsó la revisión del sistema.
De acuerdo con la nueva disposición, cuando se acumulen tres rechazos consecutivos, ARCA notificará al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico para que regularice la situación. Si se registra un cuarto rechazo, la adhesión al débito automático quedará automáticamente cancelada.
La resolución aclara que la inscripción al servicio debe iniciarse previamente en la entidad bancaria donde está radicada la cuenta. Las solicitudes realizadas antes del día 20 de cada mes comenzarán a regir al mes siguiente. Quienes deseen volver a utilizar el débito automático deberán realizar una nueva adhesión mediante los canales habilitados.
El esquema también se replica para el personal de casas particulares, a través de ajustes en la Resolución General 3.693. En estos casos, la notificación del rechazo y la baja de la modalidad también será electrónica, salvo que el contribuyente no tenga Domicilio Fiscal Electrónico constituido, en cuyo caso se usará otro medio.
Para los monotributistas, la actualización incorpora las mismas reglas de notificación, suspensión y reactivación. Todas las comunicaciones se efectuarán de forma digital, en línea con los mecanismos previstos para el Régimen Simplificado.
Según ARCA, los cambios apuntan a evitar intentos repetidos de débito que nunca se concretan, disminuir costos administrativos y fortalecer el cumplimiento mensual de las obligaciones previsionales. La resolución fue elaborada con intervención de las áreas de Legislación, Recaudación, Asuntos Jurídicos y Sistemas del organismo.
La normativa rige de inmediato para los nuevos rechazos que se produzcan, conforme lo estipulado en su artículo 4°.
Resolución General 5790/2025:
