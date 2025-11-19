ARCA: la modificación confirmada para emitir facturas

ARCA eliminó las facturas "M"

Sumado a esos cambios, la ex AFIP avanzó con la eliminación definitiva de las facturas M, una decisión formalizada en la Resolución General 5762/2025 que apareció en el Boletín Oficial.

Este comprobante era, básicamente, un parche para contribuyentes con inconsistencias en su situación fiscal, motivo por el cual no podían acceder a las facturas A tradicionales. Bajo ese régimen, quien recibía la operación tenía que retener el 100 por ciento del IVA y un 6 por ciento adicional del impuesto a las Ganancias, algo que generaba más trabas que soluciones en las operaciones diarias.

La nueva normativa plantea un sistema distinto: si el contribuyente no logra demostrar una solvencia patrimonial suficiente, pero cumple con todas las demás condiciones, podrá emitir facturas A acompañadas de la leyenda “pago en CBU informada”.

Este tipo de comprobante no tendrá retenciones, lo que simplifica la operatoria y reemplaza el esquema restrictivo de las facturas M. Una movida que, en teoría, busca agilizar el circuito impositivo, aunque deja en claro que ARCA quiere mayor trazabilidad en cada operación.