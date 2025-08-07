ARCA: la sanción que recaerá en los monotributistas por no tener este documento

Monotributo: qué pasa si no tenés el documento

Los contribuyentes que no activen su Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) pueden ser sancionados según lo establece la Ley 11.683, artículo 39. Además, esta omisión perjudicará su clasificación en el sistema SIPER, lo que podría complicar incluso la emisión de la constancia de inscripción y generar más trabas en sus trámites con la entidad.