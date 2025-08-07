ARCA: la sanción que recaerá en los monotributistas por no tener este documento
ARCA impuso desde agosto un requisito obligatorio que todos los contribuyentes deberán cumplir para mantenerse al día con sus obligaciones fiscales.
La Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) advirtió que aplicará sanciones a los monotributistas que no realicen un trámite clave: activar el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE). Este procedimiento es esencial para recibir de forma segura todas las notificaciones y comunicaciones del organismo recaudador.
Además, garantiza que cada contribuyente pueda mantenerse informado sobre sus obligaciones tributarias y evitar problemas con ARCA.
ARCA: el documento obligatorio para monotributistas
El Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) funciona como una bandeja de mensajería privada donde los contribuyentes reciben resoluciones, avisos y comunicaciones sobre sus obligaciones fiscales con ARCA. Este sistema no solo agiliza y optimiza la notificación, sino que también garantiza una comunicación directa y efectiva entre ARCA y cada contribuyente.
Su uso es obligatorio para personas jurídicas, trabajadores autónomos y monotributistas. Toda notificación enviada al DFE se considera recibida a los cinco días de su publicación, por lo que es fundamental revisarlo con frecuencia para evitar sanciones o incumplimientos.
Monotributo: qué pasa si no tenés el documento
Los contribuyentes que no activen su Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) pueden ser sancionados según lo establece la Ley 11.683, artículo 39. Además, esta omisión perjudicará su clasificación en el sistema SIPER, lo que podría complicar incluso la emisión de la constancia de inscripción y generar más trabas en sus trámites con la entidad.
Cómo registrarse en el Domicilio Fiscal Electrónico de ARCA
La página oficial de ARCA detalla que para registrarse en el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) se debe seguir este paso a paso:
- Ingresar a la web de ARCA con la clave fiscal.
- Seleccionar el servicio Domicilio Fiscal Electrónico.
- Ir a Datos de contacto y completar la información solicitada.
- Agregar un correo electrónico y un número de teléfono.
- Verificar que todos los datos sean correctos.
- Confirmar para finalizar el trámite.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario