Diana Mondino, cuando citaron a Javier Milei y los "nenes bañados en vaselina": "No me iba a casar con él"
A la exfuncionaria la acorralaron en una entrevista con los momentos más polémicos del Presidente, y sus respuestas no lo dejaron muy bien parado.
La exministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, protagonizó un tenso e inusual cruce televisivo con el periodista Mehdi Hasan en una entrevista emitida por Al Jazeera, que dejó varios momentos polémicas, principalmente por sus reacciones a la hora de referirse a distintas controversias vinculadas a Javier Milei.
Uno de los momentos que más repercusiones tuvo fue cuando hablaron sobre las actitudes del Presidente en el poder y, en particular, su vínculo espiritual con sus perros muertos, a quienes, según se ha mencionado públicamente, consulta como si fueran asesores.
Pero no fue la única curiosidad de la nota. En otro tramo, el periodista leyó una de las citas más controvertidas de Milei para luego encontrarse con una llamativa respuesta de la exfuncionaria.
En concreto, el entrevistador le consultó a Mondino sobre qué pensaba de la vez en que el mandatario dijo que “el Estado es el pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina”.
"¿Cómo hizo para trabajar para este tipo?", le preguntó Hasan con ironía. La excanciller intentaba formular una argumentación vinculada a la situación económica del país.
Sin embargo, el periodista le pidió que justificara "esa actitud" del mandatario, y Mondino sentenció: "Bueno pero no me voy a casar con él. No tiene que gustarme".
