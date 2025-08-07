Confirmado: Marcos Rojo acordó su salida de Boca y ya hay un DT de otro equipo grande que lo quiere
Borrado por Miguel Russo luego de ser uno de los referentes y hasta capitán, el defensor deja al "Xeneize" tras cuatro años y varios escándalos.
Luego de varias idas y vueltas, y unos cuantos escándalos, Marcos Rojo y Boca acordaron la desvinculación, por lo que el zaguero dejará de ser jugador del "Xeneize" luego de cuatro años.
Según se conoció este jueves, el aguerrido defensor central aceptó la oferta para rescindir su vínculo. El club le pagará los últimos cinco meses de contrato y se marcharía casi de inmediato.
De ser referente y uno de los capitanes, a quedar marginado incluso de las charlas grupales. Rojo ya no estaba en la consideración de Miguel Ángel Russo con quien no sumó minutos en toda su reciente etapa.
Los cortocircuitos del ex Estudiantes con el cuerpo técnico iniciaron en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, aunque al parecer el futbolista llegó a ese certamen con un conflicto previo con la dirigencia por el supuesto "asado" del plantel en el que cuestionó a la cúpula encabezada por Juan Román Riquelme.
El faltazo a una práctica lo dejó a fuera del partido contra Independiente, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025, y desde entonces, el exjugador del Manchester United no volvió a ponerse la camiseta de Boca.
Mientras tanto, según el periodista Esteban Edul, el entrenador de Racing, Gustavo Costas, quiere sumar sí o sí a Marcos Rojo. "Va a intentar convencer a Milito de que lo contrate", aseguró.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario