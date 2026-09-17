Asignación Universal por Hijo: la guía completa para solicitar el beneficio en septiembre
Los adicionales se suman a la asignación mensual y alcanzan distintos valores, según la cantidad de hijos y la edad de cada menor.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en septiembre distintos conceptos junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Entre ellos se encuentran la Tarjeta Alimentar, que puede alcanzar los $72.250 para familias con un hijo, y el Complemento Leche del Plan 1.000 Días, que en el noveno mes del año llega a $58.098 por cada niño de hasta 3 años.
Los dos beneficios tienen características diferentes. La Tarjeta Alimentar está destinada a familias con hijos de hasta 14 años que cobran AUH, mientras que el Complemento Leche alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y a quienes reciben la Asignación por Embarazo (AUE).
Qué condiciones se deben cumplir para anotarse
La Asignación Universal por Hijo (AUH), que abona ANSES, está diseñada para brindar contención a los sectores que carecen de cobertura en el régimen de asignaciones familiares contributivas (SUAF).
Pueden gestionar la prestación los padres o tutores legales, que se encuentren en las siguientes situaciones laborales:
- Personas desocupadas sin ingresos formales.
- Trabajadores del sector no registrado (empleo informal).
- Personal de casas particulares (servicio doméstico formalizado o no).
- Monotributistas sociales inscriptos en el régimen simplificado.
Cómo subir la documentación en el sistema
Para tramitar la Asignación Universal por Hijo, ANSES establece que el primer paso ineludible es corroborar que los datos filiatorios y familiares se encuentren cargados de forma correcta en sus bases de datos.
El circuito administrativo comprende:
- Auditoría en Mi ANSES: ingresar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social a la plataforma web oficial anses.gob.ar o a la app móvil, revisando la sección «Hijos» e «Información Personal«.
- Presentación de la documentación: si los vínculos no están registrados o figuran desactualizados, se debe adjuntar:
- Documento Nacional de Identidad (DNI) original y copia de los progenitores y de los menores.
- Partida o certificado de nacimiento legalizado del niño o adolescente.
- Certificado de matrimonio, unión convivencial o sentencia judicial de guarda/adopción, según corresponda.
- Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, en caso de aplicar.
- Canal de tramitación: la carga de documentación puede gestionarse de forma 100% remota a través de la Atención Virtual de ANSES o personalmente en cualquier Unidad de Atención Integral (UDAI) solicitando un turno previo.
Una vez ingresada la solicitud, el plazo promedio de análisis y alta en el padrón oscila entre los 60 y 90 días hábiles. Aquellas personas, que ya perciban otra prestación estatal, cobrarán la AUH de manera automática en la misma cuenta bancaria registrada.
Cuánto se percibe por el haber correspondiente
El régimen financiero de la Asignación Universal por Hijo funciona con un sistema mixto de desembolso mensual:
- Pago mensual del 80%: ANSES deposita mensualmente el 80% del valor total de la prestación, de manera directa, en la cuenta del titular.
- Retención del 20% y Libreta AUH: el 20% restante se acumula mensualmente y solo se libera una vez al año, cuando la familia acredita la asistencia escolar obligatoria y el calendario de vacunación mediante el formulario de la Libreta AUH.
- Excepción para primera infancia: para aquellos hogares con niños de hasta 5 años, el organismo previsional no aplica la retención del 20% siempre que el cruce automático de datos con el Ministerio de Salud valide el cumplimiento de los controles sanitarios y médicos obligatorios, liquidándose en esos casos el 100% del haber mensual en mano.
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