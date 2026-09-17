Asignación Universal por Hijo: la guía completa para solicitar el beneficio en septiembre

El circuito administrativo comprende:

Auditoría en Mi ANSES : ingresar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social a la plataforma web oficial anses.gob.ar o a la app móvil, revisando la sección «Hijos» e «Información Personal«.

: ingresar con el número de a la plataforma web oficial anses.gob.ar o a la app móvil, revisando la sección «Hijos» e «Información Personal«. Presentación de la documentación : si los vínculos no están registrados o figuran desactualizados, se debe adjuntar: Documento Nacional de Identidad (DNI) original y copia de los progenitores y de los menores. Partida o certificado de nacimiento legalizado del niño o adolescente. Certificado de matrimonio, unión convivencial o sentencia judicial de guarda/adopción, según corresponda. Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, en caso de aplicar.

: si los vínculos no están registrados o figuran desactualizados, se debe adjuntar: Canal de tramitación: la carga de documentación puede gestionarse de forma 100% remota a través de la Atención Virtual de ANSES o personalmente en cualquier Unidad de Atención Integral (UDAI) solicitando un turno previo.

Una vez ingresada la solicitud, el plazo promedio de análisis y alta en el padrón oscila entre los 60 y 90 días hábiles. Aquellas personas, que ya perciban otra prestación estatal, cobrarán la AUH de manera automática en la misma cuenta bancaria registrada.

Cuánto se percibe por el haber correspondiente

El régimen financiero de la Asignación Universal por Hijo funciona con un sistema mixto de desembolso mensual: