La Justicia definió quién paga la humedad de una medianera entre vecinos
Un fallo de la Justicia en La Matanza resolvió un largo conflicto. Enterate quién debe pagar los arreglos por la humedad en una medianera de dos vecinas.
Un insólito conflicto vecinal llegó a los tribunales cuando una mujer de 75 años demandó a su vecina por las filtraciones en su pared medianera. La demandante reclamó unos $800.000 para cubrir los gastos de pintura y reparación, pero un informe técnico pericial cambió rotundamente el curso de la causa en la Justicia.
Qué resolvió la Justicia sobre el conflicto de la pared
El caso tramitado en el Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 4 de La Matanza expuso las recurrentes quejas de la actora, quien argumentaba que el deterioro se producía por unos supuestos canteros instalados del lado colindante. Sin embargo, la vecina demandada, de 76 años, negó rotundamente esa acusación, demostrando que en su sector solo poseía macetas móviles y que ella misma había invertido dinero en aplicar productos de impermeabilización.
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La clave de la resolución fue la intervención de un perito ingeniero. Tras la inspección de rigor, el especialista determinó que la pared cuenta con casi 50 años de antigüedad y que el origen del problema se debió exclusivamente a la falta de mantenimiento y al agotamiento natural de la capa aislante del lado correspondiente a la persona que inició el reclamo. Además, constató que la parte demandada contaba con un correcto sellado y terminación en su sector.
Basándose en la normativa del Código Civil y Comercial, el juez concluyó que no se logró acreditar que la vecina haya causado el daño estructural. En consecuencia, el magistrado decidió rechazar la demanda por los $800.000 y dictaminó que la reclamante deberá afrontar la totalidad de las costas del proceso judicial.
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