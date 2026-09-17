La Justicia definió quién paga la humedad de una medianera entre vecinos

La clave de la resolución fue la intervención de un perito ingeniero. Tras la inspección de rigor, el especialista determinó que la pared cuenta con casi 50 años de antigüedad y que el origen del problema se debió exclusivamente a la falta de mantenimiento y al agotamiento natural de la capa aislante del lado correspondiente a la persona que inició el reclamo. Además, constató que la parte demandada contaba con un correcto sellado y terminación en su sector.