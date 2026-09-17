Estados Unidos: un nene de 5 años murió sofocado dentro de un auto mientras su familia festejaba un bautismo

Theo Sabo murió en Arizona tras quedar más de dos horas y media encerrado dentro de un auto.

Audiencia conmovedora y restricciones judiciales

En las comparecencias judiciales celebradas por separado en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, la madre del menor rompió en llanto desconsolado, suplicando al juez que le permitiese ver a sus otros cuatro hijos de 18, 15, 14 y 9 años. La abogada defensora, Leah Dodd, sostuvo que la muerte responde a una "tragedia inimaginable" provocada por un malentendido en el marco de una reunión concurrida, argumentando que los padres actuaron de buena fe y cooperaron en todo momento con las autoridades.