Estados Unidos: un nene de 5 años murió sofocado dentro de un auto mientras su familia festejaba un bautismo
Theo Sabo permaneció atrapado durante más de dos horas y media dentro de un vehículo bajo temperaturas superiores a los 40 °C frente a su casa.
La celebración de una familia en la localidad de Peoria, Arizona, terminó en catástrofe. Theo Sabo, de apenas 5 años, falleció tras permanecer encerrado durante más de dos horas y media en el interior de un vehículo estacionado frente a su residencia, bajo una temperatura ambiente que superó los 40 °C (106 °F).
El hecho ocurrió el 13 de septiembre. A la celebración acudieron al rededor de 50 invitados después de la ceremonia. Los adultos advirtieron la ausencia del niño cuando alguien preguntó dónde estaba Theo. Entonces lo buscaron en el auto y lo encontraron descompensado.
La familia llevó al niño a una clínica, donde murió. El caso abrió una investigación judicial sobre las responsabilidades de los padres y las circunstancias que dejaron al niño dentro del vehículo.
Durante los interrogatorios, emergió un cruce de versiones entre los integrantes de la familia. El padre afirmó a los detectives que le había pedido explícitamente a su hijo de 14 años que bajara a Theo del vehículo al llegar a la propiedad. Sin embargo, el adolescente desmintió rotundamente la declaración de su padre, asegurando que jamás recibió dicha indicación.
Audiencia conmovedora y restricciones judiciales
En las comparecencias judiciales celebradas por separado en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, la madre del menor rompió en llanto desconsolado, suplicando al juez que le permitiese ver a sus otros cuatro hijos de 18, 15, 14 y 9 años. La abogada defensora, Leah Dodd, sostuvo que la muerte responde a una "tragedia inimaginable" provocada por un malentendido en el marco de una reunión concurrida, argumentando que los padres actuaron de buena fe y cooperaron en todo momento con las autoridades.
Por su parte, la fiscal Brooke Gaunt remarcó la gravedad del descuido, subrayando que el niño permaneció desatendido en condiciones extremasmientras los adultos permanecían en la vivienda. El tribunal fijó una fianza de 150.000 dólares para cada uno de los progenitores, prohibió la comunicación entre la pareja y restringió los contactos con sus hijos a visitas bajo supervisión estatal, fijando la próxima vista judicial para el 21 de septiembre.
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