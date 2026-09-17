Radiografía del ajuste: sector por sector, el paso de la motosierra de Milei y Caputo en el Presupuesto 2027

El ajuste, sector por sector

Al mismo tiempo que incumple con la Ley de Financiamiento Universitario e ignoran los fallos judiciales que los obligan a respetar la letra de la ley, Milei y Caputo decidieron dar un paso más en su ajuste a las universidades públicas. De aprobarse tal cual está el Presupuesto 2027 se consolidaría una caída en el presupuesto universitario del 25% todo a lo largo de los cuatro años de la gestión libertaria.

A valores constantes, el presupuesto universitario caerá de 10,01 billones (millones de millones) de pesos en 2023 a 7,50 billones de pesos en 2027.

Asimismo el Fondo de Compensación Salaria Docente (Fonid), el mecanismo creado en 1998 durante el gobierno de Carlos Menem para garantizar un piso salarial mínimo y uniforme para los docentes de todo el país mediante transferencias del Estado nacional a las provincias con menores recursos, es el que padeció el mayor recorte al punto de prácticamente desaperecer por completo

El Fonid contaba en 2023 con un presupuesto de 2,42 billones de pesos y tendrá el próximo año apenas 0,02 billones de pesos. Se trata de una caída, en cuatro años, del 99,4%.

También se prevé que el presupuesto para las Becas Progresar caerá el próximo año un 77,1% en comparación a 2023. Y pasará así desde los 2,14 billones de pesos con los que contaba en el último año de la gestión de Alberto Fernández a apenas 0,49 billones de pesos.

Además de la Educación, uno de los blancos preferidos del ajuste de Milei y Caputo, es sabido, fueron los jubilados. El peso del bono previsional para jubilados, congelado en apenas 70 mil pesos hace más de dos años a pesar del avance de la inflación, caerá un 60,8% en comparación con 2023 cuando insumía 7,57 billones de pesos y en el Presupuesto 2027, a valores constantes, apenas contará con 2,97 billones de pesos.

En "Políticas sociales y seguridad social", el gasto previsto para 2027 se ubica 11,8% por debajo de 2023, aunque muestra una recuperación del 15,2% frente al presupuesto vigente este año.

Infraestructura y Vivienda experimentará una caída real del 72,4% entre 2023 y 2027 al pasar de un presupuesto de 17,80 billones de pesos al momento del inicio de la gestión libertaria a tan solo 4,91 billones de pesos para el último año de su mandato.

Ciencia y Tecnología se derrumbará en 2027 un 37,9% frente a 2023 pero muestra una suba del 13,1% con respecto a este año. En tanto Agua Potable y Alcantarillado retrocede 93% respecto de 2023 y 25,7% frente al presupuesto vigente de este año.

Salud es el único sector que combina un crecimiento frente a 2023, del 29,5%, con una suba de 13,1% respecto del presupuesto vigente de 2026. Y esto se explica por la cada vez mayor presión que está experimentando la Salud pública por la creciente demanda de pacientes que antes se atendían en obras sociales o prepagas y que por haber quedado desempleados o imposibilitados de seguir pagando un plan de salud privado ahora se ven obligado a recurrir a los hospitales públicos.