Apenas un año después de instalarlos, la Ciudad comenzó a retirar los contenedores de basura antivandálicos

Cuando fueron implementados, desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad, que en ese momento estaba a cargo de la gestión de la basura porteña, explicaron que el objetivo era “impedir que se arrojaran residuos voluminosos que no corresponden”. El sistema también buscaba evitar que las personas ingresaran en los contenedores para retirar residuos.

Sin embargo, desde su instalación se acumularon quejas de vecinos por distintos problemas con el funcionamiento de los dispositivos: bolsas que no entraban, puertas que no funcionaban correctamente y personas que, según los reclamos publicados, quedaban atrapadas al ingresar para buscar comida.

Para instalar los contenedores antivandálicos se fabricaron tapas especiales que reemplazaron las unidades que ya existían. Ahora, su reemplazo implicó en algunos casos reinstalar los sistemas antiguos y, en otros, comprar nuevas unidades.