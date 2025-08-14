Atención jubilados: el importante beneficio de ANSES que se mantiene vigente durante todo agosto

El valor se incrementa en las siguientes situaciones:

Meses de mayor consumo energético, como el invierno.

Hogares con más de cinco integrantes.

Viviendas situadas en zonas frías como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Patagones, o áreas comprendidas por la Ley 27.637, que incluye regiones de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Salta y La Rioja.

Para verificar si cobrás en agosto, podés ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y clave de la Seguridad Social. En la sección “Mis Cobros” aparecerá el estado del subsidio y el monto disponible. Una vez completados los pasos, el sistema confirmará si recibirás el pago del Programa Hogar.

Quiénes pueden acceder al Programa Hogar

Hay algunas condiciones que habilitan al solicitante para que reciba la ayuda. Por ejemplo, los ingresos de los integrantes del hogar no deben exceder algunos límites:

No deben están registrados servicios de gas natural ni tarifa social de gas a nombre de ningún integrante.

Los ingresos del grupo familiar tienen un tope de dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMMV ), y en el caso de ser monotributistas se permite hasta la Categoría C .

De haber alguien con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope puede extenderse a 3 SMMV o Categoría D.

En algunas provincias, los topes pueden variar.

Hasta 2,8 salarios mínimos o categoría D , si no hay personas con discapacidad en el hogar.

Hasta 4,2 salarios mínimos o categoría E, si algún integrante posee CUD. (Esta excepción aplica en: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires).

Cómo tramitar el subsidio

Para solicitar este beneficio tenes que seguir los siguientes pasos:

Ingresá a Mi ANSES

Verificá y actualizá tus datos

Solicitá la Tarifa Social para el Programa Hogar

Finalizá la solicitud

También podés hacer este trámite desde tu celular utilizando la app Mi ANSES.