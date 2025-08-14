Sorpresa: por qué hoy jueves no dan La Voz Argentina en Telefe
El canal de las pelotas anunció un cambio en la programación que afecta al reality de canto y generó bronca en los televidentes. Los motivos.
La Voz Argentina 2025 ha ingresado en la emocionante fase de los "Knockouts", marcando el inicio de la tercera etapa del certamen; pero los fans deberán tomar nota: Telefe ha informado a través de sus redes sociales que el programa es levantado del aire este jueves debido a un compromiso televisivo de la cadena.
El pasado domingo, con la emisión del final de las "Batallas", los jurados tuvieron la tarea de equilibrar la cantidad de participantes en sus equipos. La única excepción fue Lali Espósito, quien optó por un "robo" adicional al permitido.
De esta manera, en la nueva etapa, Lali deberá eliminar a un participante extra en comparación con sus colegas, añadiendo un elemento de tensión a su equipo.
En tanto, la fase de los "Knockouts" mantiene el mismo horario que las "Batallas" y sigue un formato similar, pero con una diferencia clave: los participantes de un mismo equipo interpretarán dos canciones distintas para definir quién continúa en la competencia, en lugar de cantar el mismo tema.
La expectativa por esta nueva etapa del reality es grande y así se puede ver en las buenas cifras de rating, pero la decisión del canal de no emitir el programa este jueves ha generado cierto malestar entre los seguidores.
Por qué este jueves no dan La Voz Argentina 2025 en Telefe
El programa se emite de domingo a viernes, de 21:45 a 23:15, con una excepción: este jueves 14 de agosto, Telefe anunció que no se transmitirá el ciclo porque el canal transmite el partido de River por la Copa Libertadores.
“Se terminó la espera. Vuelve la Conmebol Libertadores a la pantalla de Telefe. Se enfrentan Libertad y River Plate a las 21:15”, anunció la señal. Por este motivo, el canal levantará por un día el programa conducido por Nico Occhiato.
