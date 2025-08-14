Sorpresa: por qué hoy jueves no dan La Voz Argentina en Telefe

Por qué este jueves no dan La Voz Argentina 2025 en Telefe

El programa se emite de domingo a viernes, de 21:45 a 23:15, con una excepción: este jueves 14 de agosto, Telefe anunció que no se transmitirá el ciclo porque el canal transmite el partido de River por la Copa Libertadores.

“Se terminó la espera. Vuelve la Conmebol Libertadores a la pantalla de Telefe. Se enfrentan Libertad y River Plate a las 21:15”, anunció la señal. Por este motivo, el canal levantará por un día el programa conducido por Nico Occhiato.