Bancarios actualizaron sus salarios y le ganaron a la inflación: a cuánto asciende el básico

Cuánto cobrarán por el Día del Bancario

Con el 2,1 por ciento, el ingreso de un empleado bancario que recién ingresa en la actividad quedó en 1.915.982,88 pesos, contando el ROE (participación en las ganancias). A esto se suma el bono por el "Día del Bancario/a", que se celebra el 6 de noviembre de cada mes y que hoy quedó en 1.708.032,46 pesos, que se va corrigiendo por futuras actualizaciones, mes a mes.

El salario inicial se refiere al básico, sin computar adicionales como títulos, antigüedad o presentismo. Desde La Bancaria afirmaron que "una vez más, garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarias continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios".

Críticas al Gobierno: "Experimento libertario"

Por otra parte, La Bancaria cuestionó la política exterior y económica del Gobierno, al que calificó de "experimento libertario" sostenido por "una deuda impagable, en gran parte ilegal y fraudulenta". Advirtió sobre una "creciente sumisión del Gobierno a la administración norteamericana", y alertó que se estarían llevando adelante negociaciones que comprometen áreas estratégicas del país "sin la debida transparencia ni control democrático".

Señaló que "el Ejecutivo no tiene legitimidad ni legalidad para suscribir compromisos con potencias extranjeras que lesionen la soberanía nacional sin un minucioso escrutinio ciudadano" y exhortó a las fuerzas políticas democráticas, a las organizaciones del trabajo y la producción, al movimiento cooperativo, a las pequeñas y medianas empresas y a la economía popular a "salir al cruce" de cualquier acuerdo que considere "ilegal y contrario al interés nacional".