ANSES: gran noticia para un sector de beneficiarios con un pago excepcional de $102.000

Requisitos para acceder a la Asignación por Matrimonio

ANSES exige el cumplimiento de una serie de requisitos administrativos y laborales. En primer lugar, es indispensable que el matrimonio esté debidamente acreditado en las bases de datos del organismo, mediante la presentación del acta correspondiente. Además, se deben respetar los topes de ingresos individuales y familiares vigentes, ya que las Asignaciones Familiares tienen un carácter progresivo que varía en función de los niveles de ingresos.

Otro aspecto clave es la antigüedad laboral mínima de seis meses en el caso de trabajadores registrados. Esto significa que aquellas personas que hayan formalizado su vínculo conyugal poco después de haber ingresado a un empleo deberán esperar a cumplir ese período antes de acceder al beneficio.

En cuanto a los plazos de presentación, la documentación debe ser entregada entre dos meses antes y hasta dos años después de la fecha del casamiento. Esta ventana temporal amplia busca garantizar que los beneficiarios puedan iniciar el trámite sin riesgos de perder el beneficio, incluso si no logran hacerlo de inmediato después de la celebración.

La acreditación del monto se realiza únicamente mediante depósito bancario, en una cuenta que debe estar previamente validada por ANSES. Esto permite agilizar los pagos, evitar fraudes y garantizar la trazabilidad de los fondos.

Cómo realizar el trámite para cobrar la Asignación

El procedimiento para solicitar este beneficio puede efectuarse de dos maneras: presencial o virtual.

En el trámite presencial, es obligatorio solicitar un turno previo a través del sistema de ANSES y presentarse con la documentación respaldatoria, que incluye el acta de matrimonio, comprobantes de ingresos y certificaciones laborales.

Por otro lado, en el procedimiento digital, el solicitante debe ingresar al portal Mi ANSES utilizando su Clave de la Seguridad Social y número de CUIL. Puede cargar los documentos escaneados, completar los formularios correspondientes y confirmar la solicitud en línea. Una vez que los datos son verificados por el organismo, el pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria registrada, sin necesidad de concurrir a una oficina.

Este sistema en línea ha permitido agilizar de forma significativa los tiempos de gestión y reducir la necesidad de traslados, especialmente en localidades donde las oficinas de ANSES tienen alta demanda de turnos. No obstante, el organismo recomienda iniciar la gestión con anticipación, ya que las validaciones de datos y revisiones documentales pueden generar demoras en la acreditación final del beneficio.