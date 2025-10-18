ANSES: el Gobierno lanzó un reintegro de $500.000, pero solo para un grupo de beneficiarios
Para acceder a este bono, se deben cumplir una serie de requisitos importantes. El beneficio entró en vigencia el pasado miércoles. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en conjunto con el Banco Nación, anunció un nuevo beneficio destinado un selecto grupo de usuarios: un reintegro total en compras realizadas a través de la app BNA+ MODO, con un límite de $500.000.
Esta propuesta anunciada por el Gobierno Nacional, que forma parte del programa “Tu sueldo rinde más”, tiene como objetivo principal brindar un impulso económico a los trabajadores y fomentar el uso de aplicaciones digitales. Además, este beneficio entró en vigencia el pasado miércoles. A continuación, todos los detalles.
Requisitos para cobrar el beneficio
Los trabajadores de ANSES podrán acceder al nuevo “Beneficio Sorpresa” siempre que cumplan dos requisitos: cobrar su salario a través de una cuenta del banco y efectuar sus compras desde la app BNA+ MODO, utilizando tarjetas Visa de débito o crédito vinculadas.
El beneficio consiste en un reintegro automático del total de las compras realizadas, hasta alcanzar un tope de $500.000 por persona. Además, este tipo de medidas por su capacidad de impulsar el consumo y dinamizar el mercado interno.
Beneficios adicionales y expectativas para los empleados de ANSES
Además del reintegro, el programa busca darle un apoyo al bolsillo de los empleados de ANSES y acercarlos a los servicios del Banco Nación de una forma más simple. La idea es que usen BNA+ MODO para hacer compras y manejar sus cuentas de manera más rápida, sin tanto trámite ni complicaciones.
Además, desde el banco explican que los trabajadores también pueden pedir adelantos de sueldo, acceder a créditos con mejores tasas y abrir cuentas que generan intereses, algo que ayuda a ordenar las finanzas y aprovechar mejor el sueldo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario