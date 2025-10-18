ANSES: el Gobierno lanzó un reintegro de $500.000, pero solo para un grupo de beneficiarios

Beneficios adicionales y expectativas para los empleados de ANSES

Además del reintegro, el programa busca darle un apoyo al bolsillo de los empleados de ANSES y acercarlos a los servicios del Banco Nación de una forma más simple. La idea es que usen BNA+ MODO para hacer compras y manejar sus cuentas de manera más rápida, sin tanto trámite ni complicaciones.

Además, desde el banco explican que los trabajadores también pueden pedir adelantos de sueldo, acceder a créditos con mejores tasas y abrir cuentas que generan intereses, algo que ayuda a ordenar las finanzas y aprovechar mejor el sueldo.