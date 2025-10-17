Aseguran que cuatro bancos asistirían a Javier Milei con otros 20 mil millones de dólares

En paralelo, Bessent confirmó que el Tesoro de Estados Unidos volvió a comprar pesos en el mercado como parte del esquema de intervención indirecta destinado a estabilizar la moneda argentina. Este jueves, la cartera norteamericana habría intervenido nuevamente a través de un banco privado de origen estadounidense, según operadores, el Citi, provocando un cierre del dólar muy por debajo de los valores operados durante gran parte de la jornada.

Un préstamo de bancos de Estados Unidos respaldado por activos nacionales

De acuerdo con las fuentes citadas por Semafor, las entidades financieras analizan la posibilidad de estructurar el crédito con respaldo en activos argentinos, aunque todavía no se definió qué tipo de bienes o flujos podrían servir como garantía.

Durante el World Economy Summit organizado por el mismo medio, el presidente de Goldman Sachs, John Waldron, evitó referirse de forma directa al caso argentino, pero sostuvo: "Hacemos lo que podemos para ayudar en situaciones como esta, siempre que sea en el interés del Gobierno de Estados Unidos".

En la misma línea, el consejero del Tesoro, Joe Lavorgna, señaló que un eventual paquete de préstamos privados sería "otra forma de reforzar y consolidar el apoyo que Argentina necesita en el corto plazo", y definió al país como "un aliado clave en la región".