Tras una caída sostenida, el Bitcoin salta 9% y alcanza los US$21.000

El Bitcoin (BTC), la criptomoneda más utilizada en el mundo, registraba un fuerte avance y superaba por momentos los US$ 21.000, tras semanas de descensos que lo llevaron a ubicar por debajo de los US$ 19.000. En las últimas 24 horas, el BTC subió alrededor de 9,7%, situándose, por momentos, por encima de los US$ 21.000, según consignó el portal Coinmarketcap.