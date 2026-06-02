El tiempo en Buenos Aires: un tormentón de hielo barrerá la niebla y el agrisado cielo se tornará cerúleo
Tras largas jornadas de espesa niebla y cielo cubierto, el clima en Buenos Aires cambiará drásticamente por un frente que traerá un tormentón.
La primera mitad de la semana mantendrá las condiciones actuales en Buenos Aires, con densas neblinas, altos niveles de humedad y un cielo completamente gris. Sin embargo, este escenario meteorológico tan inestable cambiará de manera radical en los próximos días gracias al avance de un nuevo frente frío tras el tormentón.
El fin de la niebla y el avance temporal
El quiebre definitivo de esta estabilidad térmica se dará a partir del jueves 4 de junio, cuando un sistema avance velozmente desde la región norpatagónica hacia la región Pampeana. Este fenómeno pondrá en marcha el retorno de lluvias y tormentas que dejarán acumulados de hasta 40 mm en la franja que se extiende desde Córdoba hacia el centro y sudeste bonaerense.
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Durante la madrugada del viernes 5, las precipitaciones se intensificarán, afectando especialmente al noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde el impacto del agua será considerable luego de un mes de mayo casi desprovisto de lluvias. Por su parte, la región del NOA y La Pampa también registrarán importantes acumulados de precipitación.
Frío y pronóstico de nevadas
Para el fin de semana, el cielo seguirá mayormente cubierto en el centro y norte del país. El sábado se esperan tormentas focalizadas en el sur del Litoral y la provincia de Córdoba. En paralelo, una de las grandes novedades será la llegada de nevadas incipientes en el oeste de Cuyo y el noroeste patagónico, un alivio esperado para los centros de ski.
Finalmente, las lluvias irán mermando en el centro del territorio hacia el día domingo. Esta mejora progresiva dará paso a un marcado descenso de temperaturas que dominará el inicio de la próxima semana, anticipando el inminente retorno de las heladas en toda la región central.
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