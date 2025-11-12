Carlos Melconian habló sobre la posibilidad de una dolarización: "Desorden"

Carlos Melconian.jpg Carlos Melconian.

Según el ex funcionario macrista, el año que viene el gobierno libertario debería "buscar un equilibrio entre tasa de inflación y nivel de actividad". “Tiene que ir adelante sin ninguna vergüenza. No está escrito que tenga que ir a un dígito inflacionario anual en 2026. Y no lo puede hacer con tres cuartas partes del país bajo el agua”.

En cuanto a las reformas laboral, previsional y tributaria impulsadas por el gobierno de Milei, Melconian relativizó su impacto en el área económica. Sostuvo que estas reformas no sustituyen la necesidad de reformular la política macroeconómica, incluyendo la acumulación de reservas, la mejora de la competitividad, la reactivación del crédito y la monetización de la economía.

El economista señaló además que las reformas estructurales son valiosas en un contexto de crecimiento ya en marcha, pero no son el factor determinante para iniciar dicho crecimiento. En su opinión, un programa de estabilidad económica es fundamental para impulsar el crecimiento.