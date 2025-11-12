Carlos Melconian habló sobre la posibilidad de una dolarización: "Desorden"
El economista Carlos Melconian aseguró que el éxito del gobierno libertario radica en la recuperación del valor del peso argentino, es decir todo lo contrario de lo que prometió Javier Milei en campaña cuando prometía dolarizar la economía.
Carlos Melconian, economista y ex presidente del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, rechazó la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei avance finalmente, tal como sugiere de tanto en tanto, en la dolarización de la economía.
En diálogo con Radio Rivadavia Melconian descartó la viabilidad de una dolarización en el corto plazo opción que, aseguró, solo sería posible en un contexto "desordenado".
En ese sentido, el economista argumentó que el éxito del gobierno libertario radica en realidad en la recuperación del valor del peso argentino, es decir todo lo contrario de lo que prometió Milei en campaña cuando aseguraba que iba a dolarizar la economía y hasta aseguró que "el peso es excremento". Muy lejos de eso ya, Melconian insistió en que el país tiene la capacidad de estabilizar su economía utilizando su propia moneda.
el éxito del gobierno libertario radica en realidad en la recuperación del valor del peso argentino, es decir todo lo contrario que prometió Milei en campaña “A la dolarización sólo podemos ir en un desorden, salvo que me digan que Estados Unidos quiere hacer de América Latina una Unión Europea”, explicó.
De cara a 2026, Melconian planteó que el gobierno de Milei debería priorizar el equilibrio entre la tasa de inflación y el nivel de actividad económica. En ese sentido consideró que no es imperativo alcanzar un dígito de inflación anual si esto implica un impacto negativo en la actividad económica.
Según el ex funcionario macrista, el año que viene el gobierno libertario debería "buscar un equilibrio entre tasa de inflación y nivel de actividad". “Tiene que ir adelante sin ninguna vergüenza. No está escrito que tenga que ir a un dígito inflacionario anual en 2026. Y no lo puede hacer con tres cuartas partes del país bajo el agua”.
En cuanto a las reformas laboral, previsional y tributaria impulsadas por el gobierno de Milei, Melconian relativizó su impacto en el área económica. Sostuvo que estas reformas no sustituyen la necesidad de reformular la política macroeconómica, incluyendo la acumulación de reservas, la mejora de la competitividad, la reactivación del crédito y la monetización de la economía.
El economista señaló además que las reformas estructurales son valiosas en un contexto de crecimiento ya en marcha, pero no son el factor determinante para iniciar dicho crecimiento. En su opinión, un programa de estabilidad económica es fundamental para impulsar el crecimiento.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario