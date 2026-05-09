La advertencia del "padre de la dolarización" para Javier Milei: "Lo dije desde el primer día"
Steve Hanke cuestionó con dureza el plan anti inflacionario del Gobierno de Javier Milei.
El mandato de Javier Milei no vive su mejor momento, las señales mixtas de la economía argentina comienzan a encender alarmas en el ecosistema liberal internacional. El último en disparar una advertencia contundente ha sido el influyente economista Steve Hanke, una voz histórica en la lucha contra la hiperinflación y un viejo conocido del establishment monetario argentino.
En una publicación reciente en su cuenta de X (antes Twitter), Hanke fue lapidario con el rumbo adoptado por el Gobierno argentino, al que considera desviado del único camino posible hacia la estabilidad monetaria duradera.
"Como dije desde el primer día, si Milei fracasaba en dolarizar Argentina, no iba a poder controlar la inflación. La inflación = el talón de Aquiles de Milei", sentenció el economista, en un mensaje que retumbó en las redes financieras
El tuit, difundido tras conocerse los últimos datos sobre la dinámica inflacionaria local, se suma a una creciente serie de reproches del académico hacia la estrategia oficial, profundizando la grieta entre dos vertientes de la escuela del dinero duro.
El mensaje de Hanke no surge en el vacío. Desde el triunfo de Milei, el economista de Johns Hopkins ha mantenido una postura crítica, insistiendo en que el plan del libertario argentino estaba condenado al fracaso sin la implementación total de su receta predilecta: la dolarización.
Para Hanke, la política cambiaria y monetaria actual del Gobierno argentino (la emisión cero, el cepo y el "plan de estabilización sin dólar") es una media medida que, si bien puede reducir temporalmente la inflación, sufre de un "talón de Aquiles" estructural: la falta de anclaje definitivo a la moneda estadounidense, lo que según su visión, impedirá erradicar el mal de raíz.
Históricamente, el economista ha sido un crítico acérrimo del peso argentino y del manejo del Banco Central, abogando sistemáticamente por la adopción del dólar como moneda de curso legal para "cortar de una vez la emisión discrecional de dinero".
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