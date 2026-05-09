La advertencia del "padre de la dolarización" para Javier Milei: "Lo dije desde el primer día"

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Para Hanke, la política cambiaria y monetaria actual del Gobierno argentino (la emisión cero, el cepo y el "plan de estabilización sin dólar") es una media medida que, si bien puede reducir temporalmente la inflación, sufre de un "talón de Aquiles" estructural: la falta de anclaje definitivo a la moneda estadounidense, lo que según su visión, impedirá erradicar el mal de raíz.

Históricamente, el economista ha sido un crítico acérrimo del peso argentino y del manejo del Banco Central, abogando sistemáticamente por la adopción del dólar como moneda de curso legal para "cortar de una vez la emisión discrecional de dinero".