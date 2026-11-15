El romántico cumpleaños de Paulo Dybala junto a Oriana Sabatini: cena de gala y una tierna dedicatoria
El futbolista cumplió 33 años y su esposa compartió imágenes de una celebración íntima, con elegantes looks y un mensaje cargado de amor.
Paulo Dybala celebró sus 33 años con una noche especial junto a Oriana Sabatini. Lejos de un festejo multitudinario, la pareja eligió compartir una cena romántica, en un ambiente íntimo y con una puesta elegante que llamó la atención en las redes sociales.
La cantante fue la encargada de mostrar algunos momentos de la celebración a través de su cuenta de Instagram. Entre las fotografías, se destacaron las imágenes de ambos frente a una torta de chocolate de varias capas, en una velada iluminada por las velas y con una estética que remitía a una escena de película.
Pero el cumpleaños del delantero no quedó solamente en las postales de la noche. Oriana también aprovechó la ocasión para dedicarle unas emotivas palabras a su esposo, con un mensaje en el que expresó sus deseos para esta nueva etapa de su vida y dejó en evidencia el cariño que los une.
"Feliz cumple mi amor. Mi deseo para vos este año es que puedas sentir bien cerquita el amor de todas las personas que tanto te queremos, y que la vida te siga encontrando con esa fuerza y paciencia que me inspira todos los días", escribió la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini.
La dedicatoria continuó con un deseo especial para el futbolista: “¡Por una vuelta más al sol de aprendizajes nuevos! Te amamos, Gia y yo”, concluyó, incluyendo también a la pequeña hija que tienen en común.
Los looks de la noche y las postales de Paulo Dybala y Oriana Sabatini
La elegancia también fue protagonista de la celebración. Dybala optó por un clásico esmoquin negro, acompañado por una camisa blanca y moño, mientras que Oriana lució un vestido negro ceñido de gasa, con los hombros descubiertos y transparencias sutiles. Completó el conjunto con un maquillaje natural y el cabello suelto.
En otra parte de la publicación, la cantante reunió diferentes fotografías que reflejan escenas de la vida familiar que construyeron juntos desde la llegada de Gia. Sin exponer demasiado a la niña, la pareja dejó ver pequeños fragmentos de su intimidad y de los momentos que comparten puertas adentro.
Así, entre una cena para dos, una celebración sofisticada y una dedicatoria llena de afecto, Oriana convirtió el cumpleaños número 33 de Paulo en una oportunidad para expresar públicamente cuánto significa para ella y para su hija.
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