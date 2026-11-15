El romántico cumpleaños de Paulo Dybala junto a Oriana Sabatini: cena de gala y una tierna dedicatoria

Los looks de la noche y las postales de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

La elegancia también fue protagonista de la celebración. Dybala optó por un clásico esmoquin negro, acompañado por una camisa blanca y moño, mientras que Oriana lució un vestido negro ceñido de gasa, con los hombros descubiertos y transparencias sutiles. Completó el conjunto con un maquillaje natural y el cabello suelto.

En otra parte de la publicación, la cantante reunió diferentes fotografías que reflejan escenas de la vida familiar que construyeron juntos desde la llegada de Gia. Sin exponer demasiado a la niña, la pareja dejó ver pequeños fragmentos de su intimidad y de los momentos que comparten puertas adentro.

Así, entre una cena para dos, una celebración sofisticada y una dedicatoria llena de afecto, Oriana convirtió el cumpleaños número 33 de Paulo en una oportunidad para expresar públicamente cuánto significa para ella y para su hija.