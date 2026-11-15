Cambió el pronóstico y un tormentón traerá 24 horas de lluvias al AMBA: qué día se larga con todo

Lunes: Se presentará con cielo mayormente nublado en la madrugada, nublado durante la mañana y la tarde, y nuevamente mayormente nublado hacia la noche, sin lluvias previstas. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados.

Martes: Será el día más inestable de la semana, con tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, dando paso a chaparrones en la tarde y la noche. El termómetro se moverá entre los 18 y 26 grados.

Miércoles: Mejoran las condiciones con cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. La mínima será de 16 grados y la máxima trepará a los 28 grados.

Jueves: Se espera una jornada agradable con cielo parcialmente nublado de principio a fin y marcas térmicas que volverán a ubicarse entre los 16 y 28 grados.