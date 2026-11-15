Cambió el pronóstico y un tormentón traerá 24 horas de lluvias al AMBA: qué día se larga con todo
El Servicio Meteorológico Nacional renovó su pronóstico y espera malas condiciones del clima, con un tormentó casi inminente en Buenos Aires.
Luego de un fin de semana casi ideal, marcado por el sol pleno y temperaturas propias del verano, el pronóstico del tiempo en el AMBA anticipa el regreso de la inestabilidad. Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias y un tormentón para este martes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
La semana comenzará con abundante nubosidad y ambiente cálido durante el lunes, antes de que el mal tiempo gane terreno durante la madrugada del martes, jornada en la que las precipitaciones se mantendrán de manera intermitente hasta la noche.
Pronóstico del tiempo extendido para toda la semana en el AMBA: cuándo empieza el tormentón
De acuerdo con la actualización del organismo meteorológico, así evolucionarán las condiciones climáticas día por día en la región metropolitana:
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Lunes: Se presentará con cielo mayormente nublado en la madrugada, nublado durante la mañana y la tarde, y nuevamente mayormente nublado hacia la noche, sin lluvias previstas. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados.
Martes: Será el día más inestable de la semana, con tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, dando paso a chaparrones en la tarde y la noche. El termómetro se moverá entre los 18 y 26 grados.
Miércoles: Mejoran las condiciones con cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. La mínima será de 16 grados y la máxima trepará a los 28 grados.
Jueves: Se espera una jornada agradable con cielo parcialmente nublado de principio a fin y marcas térmicas que volverán a ubicarse entre los 16 y 28 grados.
Viernes: Regresará la inestabilidad con chaparrones en la madrugada y la mañana, aunque irá mejorando hacia la tarde y la noche con cielo mayormente nublado. La temperatura variará entre los 16 y 26 grados.
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