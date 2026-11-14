ANSES: los nuevos montos para jubilados y pensionados en noviembre 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 1,93%.
Valores de la AUH, AUE y Asignaciones Familiares
Las prestaciones sociales también registrarán el aumento del 1,93%. La Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $159.563,17 por menor a cargo y la Asignación por Embarazo (AUE) llegará a un monto bruto cercano a los $159.600. En ambos beneficios, el organismo liquida el 80% de manera directa, unos $127.700, y retiene el 20% restante, que se libera tras presentar la acreditación de los controles médicos y educativos.
Por su parte, las asignaciones familiares por hijo para hogares con ingresos de hasta $1.212.301 se fijaron en $79.812,80, mientras que la prestación por hijo con discapacidad alcanzará los $259.861,30 para ese mismo tramo de ingresos. Asimismo, las prestaciones de pago único ascenderán a $93.032,34 por nacimiento, $556.214 por adopción y $139.297,43 por matrimonio.
Cronograma de pago según la terminación del DNI
El calendario de acreditación para jubilados que perciben el haber mínimo se extenderá entre el 9 y el 20 de noviembre. Los beneficiarios con DNI terminado en 0 cobrarán el 11; en 1, el 12; en 2, 3 y 4, el 13; en 5, el 16; en 6, el 17; en 7, el 18; en 8, el 19; y en 9, el 20. Para quienes superen el haber mínimo, el esquema regirá del 24 al 30 de noviembre.
Para los titulares de la AUH y la AUE, los pagos se realizarán entre el 11 y el 25 de noviembre, iniciando con la terminación 0 el miércoles 11 y finalizando con la terminación 9 el 25. Las Pensiones No Contributivas (PNC) se abonarán entre el 11 y el 13 de noviembre, mientras que el beneficio por desempleo (Plan 1) se depositará entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre según la terminación del documento.
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