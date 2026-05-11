Contra la inflación: un instrumento financiero que ofrecen los bancos para proteger ahorros creció 80% en un mes
Con el dólar planchado y 10 meses ininterrumpidos de inflación en alza, los ahorristas buscan otros mecanismos para preservar el valor de sus ahorros.
A pesar del relato triunfalista del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, lo cierto es que en los últimos 10 meses la inflación entró en una espiral ascendente ininterrumpida. Frente a ello los ahorristas se volcaron masivamente a un instrumento financiero que ofrecen todos los bancos a sus clientes para que puedan protegerse frente a la inflación.
Se trata de los depósitos a plazo fijo ajustables por UVA que volvieron a ganar protagonismo dentro del sistema financiero argentino y mostraron un crecimiento explosivo en abril pasado. En un contexto de reacomodamiento de carteras y búsqueda de cobertura frente a la inflación, este instrumento registró una suba mensual real de 82,5%, una dinámica que lo convirtió en uno de los productos de ahorro con mayor expansión del mercado.
Así se desprende del último Informe Monetario Mensual publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según el estudio, la aceleración de los depósitos UVA se produjo mientras las tasas tradicionales de los plazos fijos mostraban una tendencia descendente durante gran parte de abril y los inversores buscaban alternativas para sostener el rendimiento real de sus ahorros.
El stock de colocaciones en plazos fijos UVA pasó de 555 mil millones de pesos en marzo a 1,013 billones de pesos en abril, según los datos oficiales de la autoridad monetaria. Se trata de una variación excepcional incluso dentro de un escenario en el que ya se venía observando una mayor demanda de instrumentos indexados.
Los plazos fijos UVA son depósitos bancarios que ajustan su capital de acuerdo con la evolución de la inflación medida por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esa manera, permiten preservar el poder adquisitivo del dinero depositado durante el período de inversión.
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