Contra la inflación: un instrumento financiero que ofrecen los bancos para proteger ahorros creció 80% en un mes

Se trata de los depósitos a plazo fijo ajustables por UVA que volvieron a ganar protagonismo dentro del sistema financiero argentino y mostraron un crecimiento explosivo en abril pasado. En un contexto de reacomodamiento de carteras y búsqueda de cobertura frente a la inflación, este instrumento registró una suba mensual real de 82,5%, una dinámica que lo convirtió en uno de los productos de ahorro con mayor expansión del mercado.