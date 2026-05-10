Nuevo brote en altamar: más de 100 casos de norovirus en un crucero que zarpó desde Florida
Un barco que zarpó desde las costas estadounidenses registró un saldo de 102 pasajeros y 13 tripulantes con síntomas compatibles con norovirus.
Mientras el mundo sigue de cerca la crítica situación del buque que partió desde Ushuaia con casos de hantavirus, una nueva emergencia estalló en las últimas horas en el hemisferio norte: un brote masivo de norovirus afecta a más de un centenar de personas a bordo de un barco que zarpó desde Florida.
La industria de los cruceros enfrenta una doble crisis sanitaria esta semana. La coincidencia de ambos eventos pone en jaque los protocolos de seguridad biológica de las grandes empresas navieras.
Mientras el Caribbean Princess lidia con un virus gástrico altamente contagioso pero tratable, el MV Hondius enfrenta las consecuencias de un virus mucho más letal que obligó a una movilización internacional de fuerzas de seguridad y especialistas en infectología.
Emergencia en el Caribbean Princess: más de 100 infectados con norovirus
El foco de atención se desplazó hacia el sudeste de los Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que el brote comenzó el pasado 29 de abril, poco después de que el crucero de la empresa Princess Cruises abandonara Fort Lauderdale.
Hasta el momento, 102 pasajeros y 13 tripulantes presentan síntomas compatibles con norovirus, como vómitos, fiebre y deshidratación extrema.
Con más de 3.100 personas a bordo, la compañía debió suspender todas las actividades grupales y reforzar la desinfección en áreas comunes para intentar frenar la propagación. Se espera que el buque atraque este lunes en Puerto Cañaveral, donde será sometido a una inspección sanitaria exhaustiva antes de recibir autorización para su próxima salida.
Continúa el dramático operativo por el crucero con brote de hantavirus
En paralelo, y tras varios días de incertidumbre, el crucero MV Hondius (que partió desde la ciudad fueguina el 1 de abril) logró fondear este domingo frente a las costas de Tenerife, en las Islas Canarias.
A diferencia del caso en Florida, la situación aquí es de extrema gravedad: el brote de hantavirus ya se cobró la vida de tres personas y mantiene a otras ocho bajo tratamiento médico.
Equipos sanitarios y la Guardia Civil española iniciaron el retiro de los turistas de 23 nacionalidades diferentes. Los ciudadanos españoles fueron los primeros en bajar para ser trasladados a un hospital de Madrid.
Entre los turistas que aún permanecen a bordo se encuentra un ciudadano argentino, quien, según los protocolos de repatriación, sería trasladado inicialmente hacia los Países Bajos junto a un contingente de pasajeros neerlandeses.
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