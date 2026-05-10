Nuevo brote en altamar: más de 100 casos de norovirus en un crucero que zarpó desde Florida

Hasta el momento, 102 pasajeros y 13 tripulantes presentan síntomas compatibles con norovirus, como vómitos, fiebre y deshidratación extrema.

Con más de 3.100 personas a bordo, la compañía debió suspender todas las actividades grupales y reforzar la desinfección en áreas comunes para intentar frenar la propagación. Se espera que el buque atraque este lunes en Puerto Cañaveral, donde será sometido a una inspección sanitaria exhaustiva antes de recibir autorización para su próxima salida.

Continúa el dramático operativo por el crucero con brote de hantavirus

En paralelo, y tras varios días de incertidumbre, el crucero MV Hondius (que partió desde la ciudad fueguina el 1 de abril) logró fondear este domingo frente a las costas de Tenerife, en las Islas Canarias.

A diferencia del caso en Florida, la situación aquí es de extrema gravedad: el brote de hantavirus ya se cobró la vida de tres personas y mantiene a otras ocho bajo tratamiento médico.

Equipos sanitarios y la Guardia Civil española iniciaron el retiro de los turistas de 23 nacionalidades diferentes. Los ciudadanos españoles fueron los primeros en bajar para ser trasladados a un hospital de Madrid.

Entre los turistas que aún permanecen a bordo se encuentra un ciudadano argentino, quien, según los protocolos de repatriación, sería trasladado inicialmente hacia los Países Bajos junto a un contingente de pasajeros neerlandeses.