De cuánto será la inflación de abril, según el mercado

Escándalo por las apuestas sobre el índice de inflación: sospechas de filtración en la city

El REM confirmó de cuánto será la inflación en abril

Según el cuarto relevamiento del año, publicado este 7 de mayo, los especialistas que participaron del REM estimaron una inflación mensual del 2,6% para abril, sin registrar cambios respecto a la encuesta previa. Por su parte, quienes mejor proyectaron esta variable en el pasado (el grupo conocido como Top 10) reportaron una expectativa levemente superior, situándola en un 2,7% mensual.