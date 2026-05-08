De cuánto será la inflación de abril, según el mercado
El Banco Central publicó el nuevo REM con las estimaciones. Conocé de cuánto será la inflación de abril y qué pronostica el mercado para la economía.
El Banco Central de la República Argentina publicó los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). En este informe clave, los principales analistas y entidades financieras del país estimaron de cuánto será la inflación de abril, proyectando un índice mensual que marca una fuerte tendencia de estabilización económica.
El REM confirmó de cuánto será la inflación en abril
Según el cuarto relevamiento del año, publicado este 7 de mayo, los especialistas que participaron del REM estimaron una inflación mensual del 2,6% para abril, sin registrar cambios respecto a la encuesta previa. Por su parte, quienes mejor proyectaron esta variable en el pasado (el grupo conocido como Top 10) reportaron una expectativa levemente superior, situándola en un 2,7% mensual.
En cuanto al IPC Núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, el conjunto de los analistas ubicó sus estimaciones para el cuarto mes del año en 2,6%, lo que representa un mínimo incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.
Por otro lado, el informe también arrojó datos clave sobre otras variables macroeconómicas. Se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad registre un aumento del 1,0% en el segundo trimestre de 2026. Además, de cara a la divisa estadounidense, los analistas proyectan que el tipo de cambio nominal promedie los $1.410 por dólar durante el transcurso de mayo.
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