Sigue este lunes el paro de colectivos: qué líneas están afectadas y cuándo se levanta
La crisis salarial golpea al transporte público, con una nueva medida de fuerza de UTA que impacta en miles de trabajadores.
La semana comenzará sin transporte público en Mar del Plata. Los choferes nucleados en la UTA confirmaron que el presente paro de colectivos se extenderá, al menos, hasta la mañana de este lunes, afectando a miles de usuarios que utilizan el servicio para dirigirse a sus puestos de trabajo en el inicio de la jornada.
El paro, que se inició el pasado viernes a las 18:00, responde al incumplimiento en el pago de los salarios por parte de las empresas. Desde el sindicato fueron tajantes: el servicio no se restablecerá hasta que el dinero esté acreditado en las cuentas de los trabajadores.
Fuentes gremiales indicaron que la normalización del servicio podría darse a media mañana, una vez que abran las entidades bancarias y se procesen los depósitos. A pesar de una audiencia realizada el sábado en el Ministerio de Trabajo bonaerense, la UTA ratificó que no habrá circulación de unidades mientras persista la deuda salarial.
Por su parte, la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP) informó que recurrió a la gestión de un crédito para poder afrontar los sueldos adeudados. Desde la entidad advirtieron que el sistema de transporte urbano atraviesa una “crisis terminal”, justificando las demoras en las dificultades financieras que enfrentan las prestatarias para sostener la operatividad del servicio.
¿Qué líneas están afectadas por el paro de colectivos en Mar del Plata?
La medida de fuerza impacta de lleno en miles de pasajeros locales. La interrupción del servicio afecta a todas las líneas de transporte urbano de la ciudad de Mar del Plata, ya que la huelga es generalizada y abarca a la totalidad de las prestadoras nucleadas dentro de la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap).
Información para el usuario
Se recomienda a los vecinos de General Pueyrredon buscar alternativas de movilidad para las primeras horas del lunes. Si el cronograma de pagos se cumple según lo previsto por las empresas, los colectivos volverían a las calles de manera paulatina hacia el mediodía, poniendo fin a un fin de semana marcado por la parálisis total del transporte.
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