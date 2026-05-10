Sigue este lunes el paro de colectivos: qué líneas están afectadas y cuándo se levanta

¿Qué líneas están afectadas por el paro de colectivos en Mar del Plata?

La medida de fuerza impacta de lleno en miles de pasajeros locales. La interrupción del servicio afecta a todas las líneas de transporte urbano de la ciudad de Mar del Plata, ya que la huelga es generalizada y abarca a la totalidad de las prestadoras nucleadas dentro de la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap).

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Se recomienda a los vecinos de General Pueyrredon buscar alternativas de movilidad para las primeras horas del lunes. Si el cronograma de pagos se cumple según lo previsto por las empresas, los colectivos volverían a las calles de manera paulatina hacia el mediodía, poniendo fin a un fin de semana marcado por la parálisis total del transporte.