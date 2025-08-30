Crece la versión de que el Tesoro vende divisas para controlar el dólar en época electoral

Además, en este análisis, con los datos publicados a última hora del pasado viernes, se registró que en 4 de las 11 ruedas analizadas se repite la caída de depósitos en dólares del Tesoro en el Central coincide de manera exacta con el aumento de depósitos en Pesos del Tesoro en el BCRA.

"Las operaciones de esas 4 ruedas que mencionamos suman u$s133 millones, pero no podemos descartar que las ventas hayan sido superiores, dada la caída de depósitos, que alcanzó los mencionados u$s354 millones entre el 11/ago y el 27/ago", detallaron sobre el movimiento que aún no fue confirmado oficialmente.

Esto se da en medio de un fuerte endurecimiento monetario por parte del Banco Central, que en los últimos días volvió a subir encajes para drenar pesos. En este informe también resalta que la combinación de pesos más caros y una eventual oferta de dólares desde el Tesoro tendría como meta estabilizar las expectativas en la previa electoral.