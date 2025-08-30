El asesino de la joven en González Catán se mató al verse rodeado por la Policía

En declaraciones televisivas, Fernando, su primo, dijo que “Candela era una chica sana, trabajaba como chofer de app y hacía otros trabajos para poder pagar el auto” que había adquirido recientemente, un Fiat Cronos 0 kilómetro.

Era “una chica sana y trabajadora” a quien “le hicieron una cama”, aseguró familiar, señalando que ya identificaron al autor del crimen: "un fisura” de la zona apodado “Piñón”. “Se ve que estaban pasados de droga y la mataron por dos monedas”, declaró Fernando.

En tanto, familiares y amigos de la víctima, así como vecinos y autoconvocados de la zona, cortaron la Ruta 3, en el kilómetro 28, a la altura de Laferrere, para reclamar Justicia por Candela.

Interviene en este caso que sacude a González Catán el fiscal Carlos Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien ya ordenó medidas en el marco de la causa, como la detención del principal sospechado del crimen, quien acabó quitándose la vida.