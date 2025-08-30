La vidente que anunció la renuncia de Javier Milei habló ahora de su sucesor: "Cercano a Cristina Kirchner"
En diálogo con Kamikaze Stream, Rosa Pascal volvió a referirse al futuro cercano del jefe de Estado y su hermana Karina Milei. ¿Cuál es el futuro del país?
El escándalo por presuntas coimas que habría pedido Karina Milei en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sacude los cimientos de la gestión administrada por su hermano Javier Milei y promete traer aún más problemas al Gobierno. Al menos así lo estimó Rosa Pascal, la vidente que se ha vuelto famosa por predecir la renuncia del líder libertario y también por haber acertado otras predicciones.
En diálogo con Kamikaze Stream, la adivina volvió a predecir la pronta renuncia del mandatario y la llegada de un sucesor que nadie espera: "Cuando me pidieron la videncia de Milei, vi a una persona alta, caminando de costado, canosa y masculino, y detrás venía Cristina Fernández de Kirchner, por lo cual yo digo en mi videncia que es cercano a la expresidenta". Y agregó: "No conozco el nombre ni la persona exacta, pero es canosa, anciano, no mucho, es esa la persona que toma el poder".
Seguidamente, se refirió a los hermanos Milei: "Cuando hago la videncia de Karina Milei, estuve un rato... no quiero decirles una hora, pero nunca pude entrarle al alma. Cuando esas almas no se pueden ver y las tienen cerradas, es porque son oscuras. Se siente la energía de ella, pero no tenemos que tener miedo".
Finalmente, se refirió a la ciudadanía: "Le quiero decir a todos los argentinos que Argentina está mal, por lo tanto, termina el gobierno de Milei, para dar paso a un nuevo ciclo, y tienen que saber que cuando el ciclo es nuevo, es bueno. Y cuando algo termina, es porque hay que terminarlo. Van a estar mejor, porque cuando termina un ciclo es porque tiene que terminar", cerró, a lo que la conductora lanzó un esperanzado "Dios te oiga".
Quién es la vidente que predice la renuncia de Milei
Conocida en redes como Venus Psíquica, es una figura del mundo esotérico que ha construido una base de seguidores en plataformas como TikTok y X (antes Twitter). Se llama Rosa Pascal. Su contenido se centra en la astrología, las lecturas de tarot y, de manera particular, en las predicciones sobre figuras políticas y eventos de interés mundial. Sus videos suelen ser directos y sin rodeos, lo que le ha ganado una audiencia que busca respuestas a futuro.
La vidente vive en Montevideo, Uruguay, y desde ahí lanza sus predicciones, que muchas veces van de la mano a consultas que le realiza la gente en general. En este caso, según contó "Venus Psíquica", recibió muchas preguntas sobre Javier y Karina Milei.
