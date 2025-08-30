Revelan quién es el "random" con el que Gime Accardi engañó a Nico Vázquez

random de gime accardi

El enojo de Mirtha Legrand con su producción tras el polémico comentario sobre Gime Accardi

En su último programa, Mirtha Legrand no se midió e hizo un fuerte comentario sobre la separación de Nico Vázquez y Gime Accardi. Esto generó un gran revuelo y la diva se mostró arrepentida por lo que dijo.

Todo tuvo lugar el sábado en La Noche de Mirtha. Allí, se tocó el tema cuando Karina Iavícoli, invitada al programa, comentó: "Me parece feo el lugar en el que quedó Gimena. Tuvo una necesidad de hablar y eso lo entiendo, pero yo nunca vi a un hombre hacer esto de sentarse y dar explicaciones. Y me parece que ella lo quiso cuidar porque lo quiere mucho y me resulta molesto cómo la atacan. Me parece que no está bien".

Y sumó: "Creo que las mujeres de la mesa me van a entender: lo que yo sentí es que ningún hombre hace nunca eso, reconocer. Nunca vi a una mujer contar que fue infiel y que todo el mundo la trate como si hubiera matado a alguien. Ni a los políticos les pedimos tanto".

"En general, una infidelidad se oculta, no se comenta. Pero cómo habló ella a cámara, en la televisión... Habló, explicó. No se explican esas cosas. Se ocultan. No se hablan más", opinó Mirtha Legrand y criticó fuerte a Gimena Accardi por revelar su infidelidad a Nico Vázquez: "Creo que está mal que haya dicho porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, eh. Es feo. Pero existe, lo siento así".

mirtha gime accardi

Esta opinión de la diva generó un gran revuelo y provocó varias críticas por su postura. En medio de esta situación, Santiago Riva Roy se comunicó con La Chiqui y compartió su palabra al aire de Mediodía Bien Arriba. "Quería consultarle si con el diario del lunes le hubiera gustado que por edición cortaran el fragmento de Nico cornudo", le preguntó el periodista.

Y Mirtha se sinceró: "Sí, pensé que lo cortarían. Sucede que después de la mesa grabé la apertura y se me pasó. Estoy tan arrepentida de haber dicho esa palabra horrible que jamás la pronuncio. La producción debió advertirlo y eliminarla".

"Tampoco se por qué Iavícoli me hizo esa pregunta horrible", arremetió La Chiqui. Y cerró: "Yo debí pedir que lo borren".