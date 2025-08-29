Comunicación del Banco Central para intentar contener al dólar: todos los detalles

Este último punto es el que más impacto generó, porque coincide con el vencimiento de los contratos de dólar futuro de agosto, lo que se conoce como “día del fixing”.

Voceros del BCRA explicaron que la idea es evitar que los bancos hagan movimientos bruscos que puedan empujar el dólar hacia arriba y generar inestabilidad en el mercado.

“La norma busca prevenir excesivas volatilidades en las posiciones de las entidades que puedan generar disrupciones en el mercado”, dijeron las fuentes a Infobae.

La posición global de moneda extranjera (PGNME) es el balance que tienen los bancos entre los dólares que compran y los que veden.

Con esta nueva norma reglas, el BCRA intenta ponerle un freno a la especulación y reducir la incertidumbre cambiaria en un contexto de tensión económica, controlando los movimientos de los bancos para que no generen picos de volatilidad en el mercado.