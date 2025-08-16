MinutoUno

Créditos de ANSES: los 4 pasos para solicitar tu préstamo 100% online y pagar en 72 meses

Economía

Se gestiona desde la computadora o el celular, permite organizar gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal.

Los 4 pasos para solicitar tu préstamo 100% online y pagar en 72 meses.

Los 4 pasos para solicitar tu préstamo 100% online y pagar en 72 meses.

Los jubilados y pensionados de ANSES ya pueden acceder a un préstamo 100% online del Banco Nación, con plazos de hasta 72 meses y montos que dependen de los ingresos netos.

Este crédito permite organizar el pago de gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal, con la comodidad de que las cuotas se descuentan de forma automática del haber mensual o de la cuenta del Banco Nación.

Cómo solicitar un crédito de ANSES online

El trámite es simple, rápido y totalmente digital. Para acceder al crédito, los jubilados deben seguir estos pasos:

  • Ingresá en Tu Banco: accedé a la plataforma online del Banco Nación con tu usuario y contraseña.

  • Elegí la opción Préstamos y pulsá en +: esto abrirá el menú de créditos disponibles.

  • Seleccioná el préstamo de tu preferencia: indicá el importe deseado, el destino y la cantidad de cuotas.

  • Validá tus datos y disfrutá de tu préstamo: tras la confirmación, el dinero se acredita en tu cuenta y las cuotas se descontarán automáticamente.

Tip: si tenés dudas sobre los montos y cuotas, el Banco Nación ofrece un simulador al pie de la página para calcular diferentes escenarios antes de aceptar el crédito.

Condiciones especiales del préstamo

Este préstamo está diseñado específicamente para jubilados y pensionados de ANSES, con condiciones pensadas para que sea fácil de gestionar y de pagar:

  • Destino: libre, es decir, se puede usar para cualquier gasto.

  • Modalidad: en pesos.

  • Monto máximo: hasta $50.000.000, dependiendo de los ingresos y de que la cuota no supere el 35% del haber neto mensual.

  • Afectación de ingresos: hasta el 35% de los ingresos netos mensuales, con cuotas en múltiplos de $100.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas