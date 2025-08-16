Créditos de ANSES: los 4 pasos para solicitar tu préstamo 100% online y pagar en 72 meses
Se gestiona desde la computadora o el celular, permite organizar gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal.
Los jubilados y pensionados de ANSES ya pueden acceder a un préstamo 100% online del Banco Nación, con plazos de hasta 72 meses y montos que dependen de los ingresos netos.
Este crédito permite organizar el pago de gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal, con la comodidad de que las cuotas se descuentan de forma automática del haber mensual o de la cuenta del Banco Nación.
Cómo solicitar un crédito de ANSES online
El trámite es simple, rápido y totalmente digital. Para acceder al crédito, los jubilados deben seguir estos pasos:
-
Ingresá en Tu Banco: accedé a la plataforma online del Banco Nación con tu usuario y contraseña.
Elegí la opción Préstamos y pulsá en +: esto abrirá el menú de créditos disponibles.
Seleccioná el préstamo de tu preferencia: indicá el importe deseado, el destino y la cantidad de cuotas.
Validá tus datos y disfrutá de tu préstamo: tras la confirmación, el dinero se acredita en tu cuenta y las cuotas se descontarán automáticamente.
Tip: si tenés dudas sobre los montos y cuotas, el Banco Nación ofrece un simulador al pie de la página para calcular diferentes escenarios antes de aceptar el crédito.
Condiciones especiales del préstamo
Este préstamo está diseñado específicamente para jubilados y pensionados de ANSES, con condiciones pensadas para que sea fácil de gestionar y de pagar:
-
Destino: libre, es decir, se puede usar para cualquier gasto.
Modalidad: en pesos.
Monto máximo: hasta $50.000.000, dependiendo de los ingresos y de que la cuota no supere el 35% del haber neto mensual.
Afectación de ingresos: hasta el 35% de los ingresos netos mensuales, con cuotas en múltiplos de $100.
