Atención beneficiarios: el importante bono de ANSES que se mantiene durante todo agosto
Este programa está destinado para ayudar a que las familias más vulnerables puedan hacerle frente al frío. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) tiene como objetivo base ayudar a las familias más vulnerables del país a través de diferentes prestaciones. Algunos de los programas más destacados además de las jubilaciones y pensiones son la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) o el Programa Hogar, beneficio que sigue vigente en agosto.
Este programa es vital para un amplio abanico de individuos, ya que proporciona un subsidio para acceder a garrafas en aquellas zonas donde la red natural de gas no está presente. De esta manera, cada familia tiene la posibilidad de calentarse y cocinar durante el invierno. No obstante, para acceder se deben cumplir una serie de requisitos importantes.
Cuál es el beneficio de ANSES y quiénes pueden acceder
El Programa Hogar de ANSES es un beneficio destinado a facilitar el acceso al gas envasado para familias de bajos recursos y organizaciones sin fines de lucro. Consiste en un subsidio mensual que cubre parte del costo de las garrafas de 10, 12 o 15 kilos.
El monto del subsidio varía según la ubicación del domicilio, el número de personas que viven en la vivienda y la época del año, aumentando en invierno. Este subsidio aumenta en regiones frías del país, como la Patagonia y otras áreas específicas. Por otro lado, los usuarios que quieran solicitar este beneficio deben cumplir con estos requisitos:
- No contar con conexión a gas natural ni ser titular de un servicio de gas ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas.
- Tener ingresos familiares totales que no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles; para monotributistas, hasta la Categoría C.
- Si algún integrante posee Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, el tope de ingresos se amplía a tres salarios mínimos o Categoría D de monotributo.
- En provincias patagónicas y en el partido de Patagones, los límites se elevan a 2,8 salarios mínimos o Categoría D; con CUD, el tope sube a 4,2 salarios mínimos o Categoría E.
Cómo acceder a los descuentos de ANSES
Tramitar este descuento es sencillo y se puede realizar de manera online a través de diferentes computadores, tablets o smartphone. Estos son los pasos que debe seguir cada usuario:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave.
- Comprobar y actualizar la información personal y del hogar.
- Solicitar la Tarifa Social correspondiente al Programa Hogar.
- Completar y enviar la solicitud para finalizar el trámite.
