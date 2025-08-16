MinutoUno

Atención beneficiarios: el importante bono de ANSES que se mantiene durante todo agosto

Este programa está destinado para ayudar a que las familias más vulnerables puedan hacerle frente al frío. Los detalles en la nota.

Este beneficio clave de ANSES sigue vigente en agosto y muchas personas podrán acceder de manera rápida y sencilla.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) tiene como objetivo base ayudar a las familias más vulnerables del país a través de diferentes prestaciones. Algunos de los programas más destacados además de las jubilaciones y pensiones son la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) o el Programa Hogar, beneficio que sigue vigente en agosto.

Este programa es vital para un amplio abanico de individuos, ya que proporciona un subsidio para acceder a garrafas en aquellas zonas donde la red natural de gas no está presente. De esta manera, cada familia tiene la posibilidad de calentarse y cocinar durante el invierno. No obstante, para acceder se deben cumplir una serie de requisitos importantes.

Cuál es el beneficio de ANSES y quiénes pueden acceder

Anses Garrafas Programa Hogar
El Programa Hogar en un subsidio mensual que cubre parte del costo de las garrafas de 10, 12 o 15 kilos.

El Programa Hogar de ANSES es un beneficio destinado a facilitar el acceso al gas envasado para familias de bajos recursos y organizaciones sin fines de lucro. Consiste en un subsidio mensual que cubre parte del costo de las garrafas de 10, 12 o 15 kilos.

El monto del subsidio varía según la ubicación del domicilio, el número de personas que viven en la vivienda y la época del año, aumentando en invierno. Este subsidio aumenta en regiones frías del país, como la Patagonia y otras áreas específicas. Por otro lado, los usuarios que quieran solicitar este beneficio deben cumplir con estos requisitos:

  • No contar con conexión a gas natural ni ser titular de un servicio de gas ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas.
  • Tener ingresos familiares totales que no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles; para monotributistas, hasta la Categoría C.
  • Si algún integrante posee Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, el tope de ingresos se amplía a tres salarios mínimos o Categoría D de monotributo.
  • En provincias patagónicas y en el partido de Patagones, los límites se elevan a 2,8 salarios mínimos o Categoría D; con CUD, el tope sube a 4,2 salarios mínimos o Categoría E.

Cómo acceder a los descuentos de ANSES

Tramitar este descuento es sencillo y se puede realizar de manera online a través de diferentes computadores, tablets o smartphone. Estos son los pasos que debe seguir cada usuario:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave.
  • Comprobar y actualizar la información personal y del hogar.
  • Solicitar la Tarifa Social correspondiente al Programa Hogar.
  • Completar y enviar la solicitud para finalizar el trámite.

