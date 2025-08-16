Mauro Icardi y la China Suárez: se viraliza un video íntimo

Y ayer, en medio de toda la euforia que provocó su gol y su regreso triunfal, María Eugenia Suárez compartió un video íntimo mostrando cómo recibió a Mauro en su casa. Tal como si fuera un héroe que había logrado superar todos los obstáculos, la actriz dejó ver su manera de darle la bienvenida y de felicitarlo por la resiliencia demostrada. La cámara captó cada gesto, cada sonrisa, y la química entre ambos quedó más que evidente. Ni bien notó Mauro que la China lo estaba grabando, miró directo a la cámara y esbozó una sonrisa de oreja a oreja; feliz de estar viviendo lo que tanto anheló durante años, hoy disfruta del amor de su vida, y solo resta que pueda consolidar por completo su vínculo con sus hijas, completando así un cuadro familiar que, tras tantos conflictos y rumores, promete ser mucho más sólido.