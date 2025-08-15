AUH de ANSES: lo que cobrarían en agosto con aumento y Tarjeta Alimentar

El monto a cobrar de la AUH en agosto

El valor total de los haberes de la AUH es de $112.942 por cada hijo. Sin embargo, ANSES retiene el 20% del monto, por lo que los titulares recibirán $90.353,60. Por otro lado, la retención, que tiene un valor de $22.588,40, se otorgará una vez que los beneficiarios presenten la Libreta AUH, un documento en el que se acreditan el esquema de vacunación y los datos de salud y educación de los niños.