AUH de ANSES: lo que cobrarían en agosto con aumento y Tarjeta Alimentar
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el octavo mes del año.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de agosto y se conocen los montos de las jubilaciones para el octavo mes del año.
El Decreto de Movilidad Jubilatoria impulsado el año pasado establece que las prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente en proporción al dato inflacionario registrado dos meses antes.
El aumento, del 1,62%, impactará en los ingresos máximos permitidos para cobrar el beneficio y actualizará también los montos de las principales asignaciones que perciben trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos.
El monto a cobrar de la AUH en agosto
El valor total de los haberes de la AUH es de $112.942 por cada hijo. Sin embargo, ANSES retiene el 20% del monto, por lo que los titulares recibirán $90.353,60. Por otro lado, la retención, que tiene un valor de $22.588,40, se otorgará una vez que los beneficiarios presenten la Libreta AUH, un documento en el que se acreditan el esquema de vacunación y los datos de salud y educación de los niños.
Montos de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos
Los titulares de la AUH recibirán el bono correspondiente a la Tarjeta Alimentar, que es una ayuda económica otorgada para que estos puedan acceder a la canasta básica alimentaria. Según la cantidad de hijos por familia, estos son sus valores:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
- Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $52.250
Con la sumatoria de los haberes, estos serán los cobros finales que recibirán los beneficiarios de la AUH en agosto:
- Familias con un hijo: $90.353,60 + $52.250 = $115.603,60
- Familias con dos hijos: $90.353,60 + $81.936 = $172.289,60
- Familias con tres o más hijos: $90.353,60 + $108.062 = $198.415,60
Calendario de pagos de agosto 2025
- DNI terminados en 0: 8 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 22 de agosto
