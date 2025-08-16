El alarmante anuncio de lluvias que llega para Buenos Aires: informe del Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia varios días de lluvias pero una jornada será particularmente complicada en el AMBA.
La jornada del martes que viene, 19 de agosto de 2025, podría estar muy complicada porque a las lluvias que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) otros pronosticadores adelantan que en un solo día podría producirse el mismo nivel de precipitaciones de todo el mes.
Pero no solo se esperan lluvias fuertes el martes que viene, desde este sábado habrá precipitaciones en la zona del AMBA, y habrá lloviznas y chaparrones hasta el jueves que viene, en una semana que estará pasada por agua.
Temporal en el AMBA: se espera el pico de lluvias el martes
La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense atraviesan días de inestabilidad, pero el martes 19 de agosto se prevé el pico principal de actividad del mal tiempo, según advirtió el portal especializado Meteored.
El avance de un sistema de baja presión desde el Litoral hacia el este bonaerense provocará una drástica caída de la presión superficial, que podría ubicarse por debajo de los 1000 hPa.
Este escenario dará lugar a una jornada con condiciones típicas de temporal, con lluvias intensas y abundantes, algunas tormentas y fuertes vientos con ráfagas de entre 45 y 60 km/h. Inicialmente soplarán del este, pero hacia la noche y madrugada del miércoles rotarán al sur/sudoeste.
Los modelos de pronóstico coinciden en una alta probabilidad de que se superen los 40 milímetros de agua caída en un solo día, lo que puede provocar anegamientos en la Ciudad y el conurbano.
Miércoles 20: mejora repentina del tiempo
Para el miércoles 20 de agosto, se espera una última tanda residual de lluvias aisladas durante las primeras horas de la mañana, asociadas al sector trasero del sistema de baja presión.
Sin embargo, el tiempo mejorará rápidamente: habrá un brusco descenso de la nubosidad y el ingreso de vientos del oeste, que traerán aire muy seco y estable a la región, marcando el fin del temporal.
