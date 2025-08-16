temporal vera santa fe

Los modelos de pronóstico coinciden en una alta probabilidad de que se superen los 40 milímetros de agua caída en un solo día, lo que puede provocar anegamientos en la Ciudad y el conurbano.

Miércoles 20: mejora repentina del tiempo

clima buenos aires Buen clima en el AMBA.

Para el miércoles 20 de agosto, se espera una última tanda residual de lluvias aisladas durante las primeras horas de la mañana, asociadas al sector trasero del sistema de baja presión.

Sin embargo, el tiempo mejorará rápidamente: habrá un brusco descenso de la nubosidad y el ingreso de vientos del oeste, que traerán aire muy seco y estable a la región, marcando el fin del temporal.