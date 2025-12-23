Designaron a Carolina Píparo como directora del Banco Nación

Tillard y Wasserman habían sido nombrados por el gobierno anterior y sus renuncias fueron aceptadas con agradecimientos expresos por los servicios prestados, según consta en el texto oficial.

De esta manera la designación de Wasserman como nuevo presidente del Banco de la Nación Argentina marca una reconfiguración clave en el mapa de poder en la entidad bancaria que consolida la influencia de Karina Milei y su entorno en la entidad.

Los cambios llegan luego de una serie de reemplazos en áreas sensibles del Gobierno, en un contexto de ajustes en la administración que buscan robustecer la línea política del presidente Milei y del ministro Caputo.

La salida de Tillard era esperada desde hacía semanas, especialmente por su estrecha relación con el sector del peronismo cordobés vinculado al exgobernador Juan Schiaretti y el actual mandatario de Córdoba, Martín Llaryora. Otros dirigentes relacionados con esa línea, como Osvaldo Giordano (antes titular de ANSES) y Franco Mogetta (ex secretario de Transporte), ya habían dejado sus funciones en la administración nacional.

La conducción libertaria aplicó así una política de recambio dirigida a alinear el Banco Nación con su orientación estratégica y fortalecer al círculo político de confianza, encabezado por la secretaria General de la Presidencia. LA designación de Píparo en el Directorio también va esta misma línea.

