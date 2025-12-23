Así fue el accidente en el que murió Vince Zampella, creador de "Call of Duty"
Vince Zampella, uno de los desarrolladores de videojuegos más famosos de la historia y cocreador del célebre Call of Duty, murió en un accidente de tráfico en las montañas de San Gabriel (California).
Las imágenes, estremecedoras, muestran el instante en que el Ferrari que conducía Zampella emerge del túnel a una velocidad considerable. Apenas recorre unos metros antes de que la máquina pierda el control al iniciar la primera curva. El impacto contra la barrera que bordea la carretera es seco, brutal, definitivo. El estruendo detiene a quienes estaban cerca: al menos cinco personas aparecen en el video, a pocos metros del lugar del accidente. Uno de ellos, en plano principal, se lleva las manos a la cabeza, paralizado por el espanto ante la violencia del choque.
Los presentes corrieron hacia el automóvil, que comienza a arder casi de inmediato. Las voces se superponen en inglés y español, componiendo un coro frenético de desesperación y coraje. “Vamos a jalarlo, vamos a jalarlo”, grita uno de los presentes, mientras todos rodean el vehículo en llamas y buscan la forma de salvar al conductor. “Rápido, rápido, rápido”, urge otro, mientras el fuego gana terreno y la tensión se dispara.
Los testigos lograron sacar a Zampella entre los restos del vehículo. Lo arrastraron lejos del auto, que ya estaba envuelto por las llamas. La escena es caótica y cruda: humo, olor a combustible, el crepitar del fuego y la ansiedad palpable de quienes intentan lo imposible.
Según la Patrulla de Carreteras de California, el Ferrari se salió de la vía, chocó contra una barrera de concreto y terminó destrozado tras el impacto. Las causas del siniestro se mantienen bajo investigación, reportó NBC News.
Hay algunas incógnitas que todavía no se develan, por ejemplo, las causas exactas que llevaron al vehículo a salirse de la sinuosa ruta forestal, con vistas a Los Ángeles y el Valle de San Gabriel.
Quién era Vince Zampella
La trayectoria de Zampella en el mundo del entretenimiento interactivo es vasta. Fue jefe del estudio Respawn Entertainment y cofundador de Infinity Ward, la desarrolladora donde lideró la creación de Call of Duty, una de las franquicias más exitosas de la historia. A lo largo de su carrera, estuvo involucrado en el desarrollo de series de impacto como Medal of Honor y Titanfall, comenzando su andar en la industria a mediados de la década de 1990.
Su mayor reconocimiento llegó durante su etapa en Infinity Ward, estudio que cofundó en 2002 junto a Grant Collier y Jason West. Allí, no solo dio origen a Call of Duty, sino que también impulsó entregas emblemáticas como Modern Warfare(2007) y Modern Warfare 2 (2009). La saga de Call of Duty vendió más de 500 millones de copias globalmente.
En 2010, Zampella fundó Respawn Entertainment, estudio que fue adquirido por Electronic Arts (EA) en 2017, según NBC. Desde Respawn, impulsó títulos de gran éxito como Titanfall y el popular Apex Legends, uno de los juegos multijugador más jugados del mundo. En los últimos años, había sido designado por EA como responsable de la saga Battlefield, cuya última entrega, Battlefield 6, fue lanzada en octubre con una positiva recepción de la crítica, consolidando aún más su impacto.
