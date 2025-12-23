Así fue el accidente en el que murió Vince Zampella, creador de “Call of Duty”

Según la Patrulla de Carreteras de California, el Ferrari se salió de la vía, chocó contra una barrera de concreto y terminó destrozado tras el impacto. Las causas del siniestro se mantienen bajo investigación, reportó NBC News.

Hay algunas incógnitas que todavía no se develan, por ejemplo, las causas exactas que llevaron al vehículo a salirse de la sinuosa ruta forestal, con vistas a Los Ángeles y el Valle de San Gabriel.

accidente vince zampella

Quién era Vince Zampella

La trayectoria de Zampella en el mundo del entretenimiento interactivo es vasta. Fue jefe del estudio Respawn Entertainment y cofundador de Infinity Ward, la desarrolladora donde lideró la creación de Call of Duty, una de las franquicias más exitosas de la historia. A lo largo de su carrera, estuvo involucrado en el desarrollo de series de impacto como Medal of Honor y Titanfall, comenzando su andar en la industria a mediados de la década de 1990.

Su mayor reconocimiento llegó durante su etapa en Infinity Ward, estudio que cofundó en 2002 junto a Grant Collier y Jason West. Allí, no solo dio origen a Call of Duty, sino que también impulsó entregas emblemáticas como Modern Warfare(2007) y Modern Warfare 2 (2009). La saga de Call of Duty vendió más de 500 millones de copias globalmente.

En 2010, Zampella fundó Respawn Entertainment, estudio que fue adquirido por Electronic Arts (EA) en 2017, según NBC. Desde Respawn, impulsó títulos de gran éxito como Titanfall y el popular Apex Legends, uno de los juegos multijugador más jugados del mundo. En los últimos años, había sido designado por EA como responsable de la saga Battlefield, cuya última entrega, Battlefield 6, fue lanzada en octubre con una positiva recepción de la crítica, consolidando aún más su impacto.