Luis Caputo apuesta a pagar el vencimiento de enero sin colocar deuda en Wall Street

En las últimas dos semanas, entre el 4 de diciembre y el miércoles pasado, el Tesoro Nacional aceleró de manera significativa la compra de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central de la República Argentina desde apenas 97 millones hasta cerca de 2 mil millones de dólares, según el último informe semanal de Invecq.

milei dolar

El salto, cercano al 2.000%, se explicó por compras estimadas en 630 millones de dólares, a las que se sumaron 360 millones de dólares en desembolsos netos de organismos internacionales, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y 910 millones de dólares obtenidos mediante la colocación de Bonares.

De esta manera, el equipo económico encabezado por Caputo se adelantó al anuncio del BCRA de que, a partir de enero, el esquema de bandas cambiarias dejará de ajustarse al 1% mensual para pasar a hacerlo en función de la inflación del segundo mes previo. Además, la autoridad monetaria comenzará a comprar dólares y acumular reservas con el objetivo de avanzar en una remonetización de la economía, que implicaría un aumento de la Base Monetaria desde el 4,2% al 4,8% del PBI.