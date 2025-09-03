Director del BCRA aseguró que el dólar volverá a flotar tras las elecciones

Respecto a las operaciones del Tesoro, Furiase detalló que compró 3.000 millones de dólares, incluyendo los bonos Bonte por 1.500 millones de dólares a un precio promedio de 1.130 pesos y otros 1.500 millones a 1.250 pesos. Consideró que esto asegura "munición" suficiente para operar sin afectar las reservas de la autoridad monetaria.

javier milei dolares.jpg

El director del BCRA aclaró las operaciones del Tesoro porque "hay un contexto de ruido político" en el marco de las elecciones y eso genera "liquidez en el mercado". De esta manera explicó que "para proveer esa liquidez y asegurar el buen funcionamiento, el Tesoro ha hecho esta participación, que además es mínima en relación a todos los dólares que compró, y ha sido coordinada con el Fondo Monetario Internacional”.

En ese sentido, remarcó que el objetivo fue mantener la estabilidad cambiaria en un contexto de volatilidad económica y política. “En sucesivas rondas hemos visto que con muy poco volumen el dólar puede subir. Por eso, para asegurar el buen funcionamiento del mercado, proveemos liquidez”, precisó.

Dólar: intervención del Gobierno

El martes por la mañana, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció en su cuenta en la red social X la intervención del Tesoro Nacional en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”.

El comunicado de Quirno se conoció a las 10:40 horas, cuando el dólar rondaba los 1.380 pesos y una hora más tarde había bajado a cerca de 1.362 pesos.

dolares.jpg El dólar blue sigue con mucho interés.

En rigor, lo que hizo Quirno no fue más que sincerar lo que el mercado sospechaba, es decir que el Tesoro ya se estaba desprendiendo de dólares desde la semana pasada para tratar de frenar la suba de la divisa y evitar de esta forma la suba del tipo de cambio impacte sobre la inflación y, en consecuencia, afecte las posibilidades electorales del Gobierno.