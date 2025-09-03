Nueva predicción de la vidente que anunció la renuncia de Javier Milei: "Va a juicio"

Quién es la vidente que predice la renuncia de Milei

Conocida en redes como Venus Psíquica, es una figura del mundo esotérico que ha construido una base de seguidores en plataformas como TikTok y X (antes Twitter). Se llama Rosa Pascal. Su contenido se centra en la astrología, las lecturas de tarot y, de manera particular, en las predicciones sobre figuras políticas y eventos de interés mundial. Sus videos suelen ser directos y sin rodeos, lo que le ha ganado una audiencia que busca respuestas a futuro.

La vidente vive en Montevideo, Uruguay, y desde ahí lanza sus predicciones, que muchas veces van de la mano a consultas que le realiza la gente en general. En este caso, según contó "Venus Psíquica", recibió muchas preguntas sobre Javier y Karina Milei.