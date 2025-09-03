Nueva predicción de la vidente que anunció la renuncia de Javier Milei: "Va a juicio"
Rosa Pascal volvió a referirse al futuro cercano del jefe de Estado y su hermana Karina Milei.
Mientras continúa el escándalo por los audios y las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la vidente Rosa Pascal volvió a referirse al futuro de Karina y Javier Milei. “Va a Juicio”, dijo.
En su cuenta de Instagram Pascal señaló que los hermanos Milei tienen problemas psiquiátricos y los dos están muy nerviosos y que finalmente Javier renunciará al gobierno.
El pasado 30 de agosto, la vidente había predecirlo en diálogo con Kamikaze Stream, la pronta renuncia del mandatario y la llegada de un sucesor que nadie espera: "Cuando me pidieron la videncia de Milei, vi a una persona alta, caminando de costado, canosa y masculino, y detrás venía Cristina Fernández de Kirchner, por lo cual yo digo en mi videncia que es cercano a la expresidenta". Y agregó: "No conozco el nombre ni la persona exacta, pero es canosa, anciano, no mucho, es esa la persona que toma el poder".
Seguidamente, se refirió a los hermanos Milei: "Cuando hago la videncia de Karina Milei, estuve un rato... no quiero decirles una hora, pero nunca pude entrarle al alma. Cuando esas almas no se pueden ver y las tienen cerradas, es porque son oscuras. Se siente la energía de ella, pero no tenemos que tener miedo".
Quién es la vidente que predice la renuncia de Milei
Conocida en redes como Venus Psíquica, es una figura del mundo esotérico que ha construido una base de seguidores en plataformas como TikTok y X (antes Twitter). Se llama Rosa Pascal. Su contenido se centra en la astrología, las lecturas de tarot y, de manera particular, en las predicciones sobre figuras políticas y eventos de interés mundial. Sus videos suelen ser directos y sin rodeos, lo que le ha ganado una audiencia que busca respuestas a futuro.
La vidente vive en Montevideo, Uruguay, y desde ahí lanza sus predicciones, que muchas veces van de la mano a consultas que le realiza la gente en general. En este caso, según contó "Venus Psíquica", recibió muchas preguntas sobre Javier y Karina Milei.
