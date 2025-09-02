El dólar no flota más: el día que Javier Milei y su equipo económico se mostraron como desquiciados

“A partir de esta jornada, el Tesoro Nacional participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, escribió Quirno en su cuenta de la red social X, confirmando lo que en las últimas semanas circulaba como un rumor insistente. La caída “gota a gota” en el stock de dólares del Banco Central, que el Tesoro administra con cuentagotas, ya era interpretada por operadores financieros como una intervención encubierta en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). El mensaje oficial terminó de darle forma a lo que el mercado sospechaba: el dólar en Argentina ya no flota.