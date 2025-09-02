El Gobierno confirma que interviene en el mercado del dólar a través del Tesoro
El Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció el drástico giro en la estrategia tras la incapacidad del gobierno de Javier Milei de contener la presión sobre el dólar en medio de la fuerte crisis política que atraviesa la gestión libertaria y de sus serias fallas de diagnóstico económico.
En medio de la fuerte crisis política que atraviesa el gobierno de Javier Milei por las denuncias de corrupción que alcanzan a Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, y de las presiones del mercado al que ya no seducen las tasas altísimas para no pasarse al dólar, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó este martes que el Tesoro Nacional venderá divisas para contener el tipo de cambio bajo.
A través de su cuenta en la red social X, Quirno confirmó que el Tesoro Nacional "a partir de esta jornada participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento". Desde hace una semana se especulaba con que la caída por "goteo" del stock de divisas que el Tesoro tiene en el BCRA se debían a una intervención en el MULC.
El drástico giro en la estrategia apunta a terminar con la volatilidad cambiaria y de tasas en pesos y supone el fin del esquema de bandas de flotación que es parte del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya que, en ese marco, el Gobierno -o el Banco Central, en todo caso- no podía vender dólares hasta que la divisa tocara el techo de la banda, hoy en torno a los 1.470 pesos por dólar.
Fuentes de Economía admitieron además que el FMI fue consultado y dio el visto bueno para el anuncio.
Aunque, ya lo había hecho la semana pasada. Es que, si bien el Gobierno asume que recién a partir de hoy comenzarán a participar en ese mercado, un informe de la consultora 1816, el fin de semana sostenía que esto ya estaba sucediendo a movimientos recientes en los depósitos del Gobierno en el Banco Central.
De hecho, el presidente Milei, que se autopostuló para recibir junto a Luis Caputo el Nobel de Economía, había sostenido como un mantra que sólo intervendría cuando el dólar tocara el piso de la banda, cosa que pronosticó que sucedería peroque jamás sucedió y que, por el contrario, recorrió el camino inverso y viene subiendo de manera sistemática desde hace semanas.
En estos momentos la cotización oficial se encuentra apenas un 7,7% por debajo del techo de la banda. Según consignó hoy Ámbito, el Tesoro tiene cerca de 1.700 millones de dólares en la cuenta en dólares en el BCRA.
Del rumor a la confirmación
Con varios informes de la city que resaltaban, en la antesala del fin de semana, que los depósitos en dólares que tiene el Tesoro en el Banco Central empezaron a caer contra una suba similar en los depósitos en pesos, es que finalmente fuentes oficiales confirmaron que se estaban vendiendo divisas intrasector público, esto implica que, si un organismo necesitaba comprar dólares para pagar algún vencimiento se lo ofrecía el Tesoro en vez de ir al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
Con este anuncio, explicó a Ámbito el economista Lorenzo Sigaut Gravina, el oficialismo está haciendo "un poco todo lo que hacen todos los Gobiernos antes de las elecciones, que es mantener el dólar controlado para que la inflación no se acelere. La impresión es que el Gobierno, a pesar de hacer las bandas de flotación, termina usando todos los instrumentos posibles, la venta a precios subsidiados de futuros, la suba fenomenal de la tasa de interés y ahora incluso vendiendo dólares del tesoro directas en el mercado de cambios".
