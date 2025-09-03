Axel Kicillof llama a vecinos de Moreno a no ir al acto de Javier Milei: "Freno al desborde"
El gobernador de la provincia de Buenos Aires convocó a evitar "caer en trampas" por el cierre de campaña del Presidente.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, instó a los vecinos del partido de Moreno a no asistir al acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, del cual formará parte el presidente Javier Milei, y responsabilizó al mandatario por cualquier posible hecho de violencia.
"Les pido a los vecinos y vecinas de Moreno: no se acerquen a ese acto. Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”, pidió Kicillof este miércoles a través de su cuenta de X.
En ese marco, convocó a poner “un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira”: “Hay que ponerle un límite a este desenfreno. Y es en las urnas”, sostuvo.
En su mensaje, el gobernador bonaerense responsabilizó de antemano al Presidente de la Nación por cualquier episodio de desorden que pudiera producirse, en sintonía con los ataques que recibió la comitiva la semana pasada en durante la caravana en Lomas de Zamora.
“Quiero advertirlo claramente: hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”, lanzó Kicillof en la previa al acto que se llevará a cabo desde las 17 en el Club Atlético Villa Ángela de la localidad de Moreno.
“Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este Presidente”, agregó el gobernador y aseguró: “Nosotros no vamos a caer en trampas ni en juegos perversos. Vamos a responder defendiendo la democracia, con serenidad y responsabilidad. Hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, la respuesta siempre la da el pueblo en las urnas”.
NOTA EN DESARROLLO...
