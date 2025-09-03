Axel Kicillof llama a vecinos de Moreno a no ir al acto de Javier Milei: "Freno al desborde"

"Les pido a los vecinos y vecinas de Moreno: no se acerquen a ese acto. Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”, pidió Kicillof este miércoles a través de su cuenta de X.