Dólar hoy EN VIVO: cuál es la cotización del oficial y blue este lunes 9 de febrero, minuto a minuto

A cuánto abrió el dólar blue este viernes 6 de febrero
Dólar blue:
- Compra: $1415
- Venta: $1435
Tras una semana signada por los cambios en el INDEC, el dólar oficial mantuvo la tendencia alcista, mientras que los dólares paralelos operaron con disparidad, aunque sin mayores diferencias, en sintonía con lo que fue la primera semana de febrero.
En este marco, el dólar blue se vendió el viernes 6 de febrero a $ 1435, mientras que el oficial cotizó a $1455 para la venta.
