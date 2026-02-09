Golpe al bolsillo: cuánto aumentaron los colectivos, trenes y subte en febrero y qué pasará en marzo
El boleto de colectivos en CABA ya cuesta $650,11 y en Provincia $721,83. Además, el Gobierno propuso una nueva suba escalonada que llevaría el pasaje a $700.
El mes de febrero arrancó con un fuerte impacto para los usuarios de colectivos, trenes y subte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde el 1° de febrero de 2026, rige un nuevo cuadro tarifario con aumentos generalizados en colectivos, trenes y subtes, marcando una diferencia sustancial según la jurisdicción y el registro de la tarjeta SUBE.
Pero el ajuste no termina ahí: la Secretaría de Transporte ya oficializó una propuesta para volver a incrementar los boletos de las líneas nacionales a partir de mediados de este mes y nuevamente en marzo.
Cuánto aumentó en febrero: el detalle por servicio
Colectivos en CABA (Líneas porteñas)
Las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad (como la 12, 39, 60, 152, etc.) aplicaron un ajuste que llevó el boleto mínimo a más de $650.
-
0-3 km: Pasó de $637,58 a $650,11.
3-6 km: $722,38.
6-12 km: $778,04.
Colectivos en Provincia (Líneas bonaerenses)
Son los más caros del sistema. El boleto mínimo superó la barrera de los $700.
-
0-3 km: Pasó de $721,08 a $721,83.
3-6 km: $804,12.
Trenes y Subtes
-
Trenes: El boleto mínimo (Sección 1) se mantiene en $280 con SUBE registrada.
Subte: El pasaje saltó de $1.260 a $1.320 para quienes tienen la tarjeta registrada (aunque un cuadro indica $1.336 en el texto, la tabla oficial muestra $1.320). Quienes no la tengan registrada pagarán $1.940,40.
Lo que se viene: aumentos para líneas nacionales
La Secretaría de Transporte propuso un nuevo esquema para las 104 líneas de jurisdicción nacional (las que cruzan de CABA a Provincia, como la 1, 10, 60, 152, entre otras). Si se aprueba tras la consulta ciudadana, el golpe al bolsillo será escalonado.
-
Desde el 17 de febrero: El boleto mínimo pasaría a $650.
Desde el 16 de marzo: El boleto mínimo saltaría a $700.
Actualmente, estas líneas tienen un boleto mínimo de $494,83, por lo que el aumento representaría un salto de más del 30% en pocas semanas.
