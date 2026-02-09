Golpe al bolsillo: cuánto aumentaron los colectivos, trenes y subte en febrero y qué pasará en marzo

Son los más caros del sistema. El boleto mínimo superó la barrera de los $700.

0-3 km: Pasó de $721,08 a $721,83 .

3-6 km: $804,12.

Trenes y Subtes

Trenes: El boleto mínimo (Sección 1) se mantiene en $280 con SUBE registrada.

Subte: El pasaje saltó de $1.260 a $1.320 para quienes tienen la tarjeta registrada (aunque un cuadro indica $1.336 en el texto, la tabla oficial muestra $1.320). Quienes no la tengan registrada pagarán $1.940,40.

Lo que se viene: aumentos para líneas nacionales

La Secretaría de Transporte propuso un nuevo esquema para las 104 líneas de jurisdicción nacional (las que cruzan de CABA a Provincia, como la 1, 10, 60, 152, entre otras). Si se aprueba tras la consulta ciudadana, el golpe al bolsillo será escalonado.

image

Desde el 17 de febrero: El boleto mínimo pasaría a $650 .

Desde el 16 de marzo: El boleto mínimo saltaría a $700.

Actualmente, estas líneas tienen un boleto mínimo de $494,83, por lo que el aumento representaría un salto de más del 30% en pocas semanas.