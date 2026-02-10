Dólar hoy EN VIVO: cuál es la cotización del oficial y blue este martes 10 de febrero, minuto a minuto

A cuánto cerró el dólar blue este lunes 10 de febrero
Dólar blue:
- Compra: $ 1410,00
- Venta: $ 1430,00
EN VIVOMercado cambiario
Se pueden seguir la cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y todo el mercado cambiario nacional en vivo en minutouno.com.
00:39
00:38
6 de febrero | 12:25
6 de febrero | 12:23
5 de febrero | 19:32
5 de febrero | 19:32
5 de febrero | 16:12
4 de febrero | 22:41
4 de febrero | 22:41
4 de febrero | 22:41
4 de febrero | 22:40
Tras una semana signada por los cambios en el INDEC, el dólar oficial arrancó la nueva con un leve descenso, mientras que los dólares paralelos operaron con disparidad, aunque sin mayores diferencias, en sintonía con lo que fue la primera semana de febrero.
En este marco, el dólar blue se vendió el lunes 9 de febrero a $ 1430 mientras que el oficial cotizó a $1 445,77 para la venta.
Dejá tu comentario