ARCA aclaró que los intereses por depósitos en moneda extranjera quedan exentos de Ganancias

En los considerandos, la ARCA señaló que la medida se inscribe en una estrategia orientada a restaurar la confianza en el sistema institucional, estabilizar las variables macroeconómicas y fomentar la formalización de la actividad productiva. En ese sentido, recordó que el Decreto Nº 353/2025 impulsó acciones de simplificación tributaria para reducir la presión fiscal formal y los costos administrativos.

Con este cambio, los contribuyentes que adhieran al régimen de Inocencia Fiscal podrán ingresar fondos en moneda extranjera sin que el Estado les practique retenciones sobre los intereses que generen esos depósitos, un punto clave para incentivar el uso de cuentas bancarias y la formalización del ahorro en dólares.

Asimismo, el organismo mencionó las reformas introducidas por la Ley Nº 27.799, que modificó el Procedimiento Tributario y el Régimen Penal Tributario, con el objetivo de reducir la carga del cumplimiento fiscal y racionalizar la normativa vigente, en el marco de la denominada Ley de Inocencia Fiscal.